﻿Neuer Bußgeldkatalog beschert Stadt und Region Hannover Millioneneinnahmen

Stadt und Region Hannover haben in diesem Jahr deutlich mehr Geld durch Tempo- und Rotlichtverstöße eingenommen als zuvor. Der Grund liegt in den höheren Bußgeldsätzen, die seit November 2021 gelten.

„Erfolgreicher" Blitzer: Die Messsäule in der Vahrenwalder Straße gehört zu den Geräten, die am häufigsten Temposünder erfassen.

Hannover. Verkehrssünder haben den Behörden in Stadt und Region Hannover deutlich mehr Bußgeldeinnahmen beschert als in den vergangenen Jahren. So haben sich die Einnahmen der Stadt Hannover aufgrund von Tempo- und Rotlichtverstößen gegenüber dem Vorjahr nahezu verdoppelt – auf fast 6,5 Millionen Euro (Stand 21. Dezember). Auch bei der Regionsverwaltung klingeln fast 2,7 Millionen Euro mehr als im Vorjahr in der Kasse. Grund für den Geldsegen sind höhere Bußgeldsätze, die seit November 2021 bundesweit gelten.

Die Stadt Hannover betreibt gegenwärtig 30 stationäre Blitzanlagen. Darunter gibt es auch Geräte, die an Kreuzungen stehen und sowohl bei Geschwindigkeitsübertretungen auslösen als auch bei Verstößen gegen rote Ampelphasen. Neun Blitzer im Stadtgebiet knipsen ausschließlich Rotlichtsünder. „Zusätzlich betreiben wir zwei Fahrzeuge für die mobile Verkehrsüberwachung sowie einen Messanhänger für semistationäre Überwachungen“, sagt Stadtsprecher Udo Möller.

Hoch frequentiert: Auch der Blitzer auf dem Westschnellweg löst häufig aus.

Das sind die Top-Blitzer der Stadt

Zu den Top-Blitzern der Stadt Hannover, die die meisten Tempoverstöße erfassen, zählen die Anlage auf dem Westschnellweg, die Kombi-Anlage in der Bornumer Straße sowie die beiden Blitzer auf der Vahrenwalder Straße, davon insbesondere die Blitzersäule stadtauswärts kurz vor der Stadtgrenze. Dieses Gerät hat auch die höchste Geschwindigkeitsüberschreitung in diesem Jahr gemessen: 164 Kilometer pro Stunde, erlaubt ist an dieser Stelle auf der Vahrenwalder Straße nur Tempo 50.

Grün-Rot will vier neue Blitzer – auch für weitere Millioneneinnahmen

Die Stadt betont stets, dass es in erster Linie um Verkehrssicherheit gehe, nicht um zusätzliche Einnahmen für den angeschlagenen Haushalt. Aber auch Letzteres spielt zumindest in der Politik eine Rolle. Auf Initiative von Grünen und SPD hat der Rat mehrheitlich beschlossen, dass die Stadt vier neue Blitzer in den beiden kommenden Jahren anschaffen soll. Davon verspricht sich Grün-Rot Mehreinnahmen von insgesamt 3,4 Millionen Euro.

Region verbucht rund 7,5 Millionen Euro

Auch die Regionsverwaltung verbucht erhebliche Mehreinnahmen. In diesem Jahr belaufen sich die Erträge aus Tempo- und Rotlichtverstößen sowie aus Knöllchen für Falschparker auf insgesamt rund 7,5 Millionen Euro. Ein großer Teil der Summe, fast 2,4 Millionen Euro, geht auf Anzeigen der Polizei zurück, etwa wegen Geschwindigkeitsübertretungen, aber auch wegen zu geringer Abstände zu anderen Fahrzeugen und Schauen aufs Handy während der Fahrt.

Unter den Umlandkommunen haben die Blitzer in Garbsen die meisten Einnahmen beschert. Elf stationäre Geräte haben Bußgeld in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro eingebracht. 40 Prozent der Summe darf die Stadt Garbsen für sich verbuchen, der Rest kommt der Regionsverwaltung zugute.

So teilen sich die Bußgeldeinnahmen in der Region auf

Die Aufteilung von Kosten und Einnahmen im Umland ist etwas kompliziert. Die Region betreibt eine Bußgeldstelle für alle 20 Städte und Gemeinden (die Stadt Hannover ist ausgenommen). „Das heißt, die Sachverhaltsaufklärung und Ahndung werden von der Region Hannover durchgeführt“, sagt Regionssprecherin Carmen Pförtner. Die Geschwindigkeitsüberwachung, also Anschaffen und Aufstellen von Blitzern, obliegt jeweils den Städten und Gemeinden. Daher werden die Einnahmen geteilt: Kommunen wie Garbsen, die mit stationären Blitzern Verstöße ahnden, erhalten 40 Prozent der Einnahmen. Betreibt eine Kommune mobile Blitzer, darf sie die Hälfte der Bußgelder behalten.

Nun ist es aber so, dass einige Kommunen – Burgwedel, Burgdorf, Gehrden, Ronnenberg, Seelze, Sehnde, Springe, Uetze und Wennigsen – die Tempokontrollen an die Region delegiert haben. „In diesen Fällen verbleiben 100 Prozent der Einnahmen bei der Region Hannover, da sowohl die Messtechnik als auch der Personalaufwand vollständig von der Region Hannover getragen werden“, sagt Pförtner.

Bußgelder deutlich gestiegen

Grund für den Geldsegen bei den Kommunen sind höhere Bußgeldsätze, die seit November 2021 gelten. Wer innerorts zu schnell fährt oder auf Geh- oder Radwegen parkt, muss mehr zahlen. Wer beispielsweise im Ort 16 bis 20 Stundenkilometer zu schnell fährt und geblitzt wird, zahlt 70 Euro statt wie zuvor 35 Euro. Noch teurer wird es, wenn Autofahrer mit Tempo 91 statt der erlaubten 50 Stundenkilometer durch die Stadt rasen. Sie zahlen 400 statt wie zuvor 200 Euro. Mit dem vierfachen Betrag müssen Autofahrer jetzt rechnen, wenn sie auf Geh- und Radwegen parken – bis zu 100 Euro Geldbuße drohen.