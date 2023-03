﻿Blitzeroffensive: Stadt Hannover installiert an sechs Kreuzungen Tempomesser

Die Stadt Hannover baut ihre Blitzanlagen aus. An sechs Kreuzungen will sie sogenannte Kombianlagen installieren, die sowohl Tempo- als auch Rotlichtverstöße registrieren. Zudem schafft die Stadt einen neuen mobilen Blitzer an. Politiker wünschen sich auch einen festen Blitzer am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer.

Kombiblitzer: Solche Anlagen wie hier an der Bornumer Straße will die Stadt jetzt an sechs Standorten montieren.

Hannover. Mehr Tempokontrollen in Hannover: Die Stadt rüstet ihre fest installierten Blitzer an Kreuzungen auf und schafft in diesem Jahr einen zusätzlichen mobilen Blitzer an. An insgesamt sechs Kreuzungen im Stadtgebiet will die Verwaltung sogenannte Kombianlagen montieren, die sowohl Rotlicht- als auch Tempoverstöße registrieren. Damit reagiert die Stadt unter anderem auf einen Beschluss des Bezirksrats Mitte, die Geschwindigkeitskontrollen in der City massiv zu erhöhen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Standorte für Kombiblitzer mit Polizei abgestimmt

Kombiblitzer gibt es unter anderem schon an den Kreuzungen Bornumer Straße/Am Großmarkt und an der Hamburger Allee/Celler Straße. In der Innenstadt kommen noch in diesem Jahr zwei neue Standorte hinzu: An der Kreuzung Berliner Allee/Schiffgraben sowie an der von Goethestraße und Brühlstraße will die Stadt bestehende Rotlichtblitzer durch Kombigeräte ersetzen. Für alle Standorte habe „die Polizeidirektion Hannover das für die Durchführung von Überwachungsmaßnahmen erforderliche Einvernehmen erteilt“, heißt es in einer Stellungnahme der Stadt. Bedeutet: Die neuen Blitzer dienen der Verkehrssicherheit an gefährlichen Unfallstellen – und nicht dem Auffüllen der leeren Stadtkasse.

Mobile Blitzer: Die Stadt will noch in diesem Jahr einen weiteren solchen Tempomesser anschaffen. © Quelle: Archiv

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bußgeldeinnahmen sind willkommener Nebeneffekt

Tatsächlich sind Bußgeldeinnahmen aber ein willkommener Nebeneffekt. Das räumt auch die rot-grüne Ratsmehrheit ein, die sich für den Doppelhaushalt 2023/2024 ein härteres Durchgreifen im Straßenverkehr wünschte. Grün-Rot hat bereits im vergangenen Jahr gefordert, die städtischen Verkehrskontrolleure personell kräftig aufzustocken. Zudem solle die Stadt neue Blitzer anschaffen. Zusätzliche Erträge von 3,6 Millionen Euro in diesem und im kommenden Jahr verspricht sich die Ratsmehrheit von verstärkten Parkkontrollen. Neue Blitzer sollen in den Jahren 2023 und 2024 noch einmal insgesamt 3,4 Millionen Euro bescheren.

Die Stadt kommt dem Wunsch aus der Politik nach und schafft noch in diesem Jahr einen neuen mobilen Tempomesser an. Zudem werde ein bestehendes, defektes Gerät repariert, heißt es vonseiten der Verwaltung, sodass „ab der zweiten Jahreshälfte 2023 insgesamt bis zu drei Messanhänger zeitgleich im Stadtgebiet zum Einsatz kommen werden.“ Die Anlagen stelle man vorrangig im Bereich von sogenannten sensiblen Einrichtungen auf – das sind etwa Schulen, Kitas, Altenheime und Krankenhäuser.

Lesen Sie auch

Rudolf-von-Bennigsen-Ufer: SPD, Grüne, FDP fordern Blitzer

Wenn es um Verkehrssicherheit und Blitzanlagen geht, diskutieren Stadtpolitiker immer wieder über das Rudolf-von-Bennigsen-Ufer. Die mehrspurige Straße am Maschsee gilt als Rennstrecke, vor allem in den Abendstunden. „Wir sind schon lange der Meinung, dass dort ein Blitzer hin muss“, sagt SPD-Ratsfraktionschef Lars Kelich. Bisher habe die Polizei das abgelehnt, weil die Straße kein Unfallschwerpunkt sei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rennstrecke? Politiker wünschen sich einen fest installierten Blitzer am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer. © Quelle: Michael Thomas

Kelich fordert jetzt ein Umdenken. „Wir müssen aufhören, nur an Unfallschwerpunkten für Verkehrskontrollen zu sorgen“, sagt er. Es könne nicht sein, dass immer etwas passieren müsse, bevor die Stadt tätig wird. Das sieht auch Grünen-Verkehrsexpertin Julia Stock so. „Es ist zu einseitig, sich nur auf Unfallschwerpunkte zu konzentrieren“, sagt sie. Präventive Tempokontrollen am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer seien richtig. Unterstützt wird der Vorstoß von der FDP. „Ein stationärer Blitzer am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer wäre sinnvoll und würde die Verkehrslage beruhigen“, findet FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke.