﻿Festgeklebt am Deisterkreisel: Letzte Generation blockiert Verkehr

Jetzt ist der Klimaprotest endgültig in Hannover angekommen: Mitglieder der Initiative Letzte Generation haben am Montagmorgen Fahrspuren am Deisterkreisel in Linden-Süd blockiert. Zwei von sechs Personen klebten sich fest. Der Autoverkehr auf den Bundesstraßen kam zum Erliegen, die Blockade dauerte mehr als eine Stunde.

