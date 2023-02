﻿Blockaden der „Letzten Generation“: Wird Hannover zur Hochburg des Klebeprotests?

Blockierte Straßen, beschmierte Denkmäler – lange Zeit gab es keine Proteste der „Letzten Generation“ in Hannover. Das hat sich inzwischen geändert. Mehrmals die Woche stoppten zuletzt Aktivistinnen und Aktivisten den Autoverkehr am Deisterkreisel oder der Hildesheimer Straße. Wie ist es in anderen Städten?

Hannover. Blockaden am Deisterkreisel, am Landtag und der Hildesheimer Straße – Klimaaktivistinnen und Aktivisten der „Letzten Generation“ haben in Hannover zuletzt vermehrt mit Klebstoffprotesten für Aufsehen gesorgt. Rund zwei bis drei Aktionen pro Woche gehen derzeit auf das Konto der Protestierenden. Sie hatten am Wochenende auch versucht, den Karnevalsumzug in der City zu stören.

Ist Hannover gerade Zentrum des Protests? Das könnte man zumindest vermuten, war die niedersächsische Landeshauptstadt doch lange Zeit nicht Schauplatz der Klima-Blockaden. Am 6. und 7. Februar klebte sich die „Letzte Generation“ das erste Mal auf die Fahrbahn des Deisterkreisels. Bislang kannten Autofahrerinnen und Autofahrer aus Hannover solche Szenen vor allem aus dem Fernsehen oder den sozialen Medien. Denn in anderen Städten gibt es solche Proteste schon länger.

In Berlin wird nahezu täglich geklebt

Zum Vergleich: In Göttingen blockierte die Klima-Bewegung schon Anfang Dezember des vergangenen Jahres regelmäßig größere Hauptstraßen. Auch jetzt ist die Universitätsstadt in Südniedersachsen noch immer einer der Hochburgen der „Letzen Generation“.

An der Autobahnausfahrt A100 und A115 haben sich n mehrere Aktivisten der letzten Generation festgeklebt. © Quelle: Jörg Carstensen/dpa

Weitaus häufiger sind Aktionen in Berlin. In der Hauptstadt kleben sich Aktivistinnen und Aktivisten nahezu täglich auf Asphalt. Am vergangenen Freitag störten sie zum Beispiel den Autoverkehr auf der Straße Unter den Linden, am Montag blockierten sie dann den Tempelhofer Damm. Doch die „Letzte Generation“ belässt es nicht alleine beim Klebeprotest: Am Dienstag fällten sie einen Baum vor dem Kanzleramt.

Protestaktionen auch auf dem Land

Abseits von Berlin ist Hannover nicht die einzige Großstadt, in der Autofahrerinnen und Autofahrer derzeit vor menschlichen Blockaden Geduld walten lassen müssen. Zuletzt gab es auch in Dresden, Halle, Lüneburg oder Erfurt Protestaktionen. Im österreichischen Wien stoppten Aktivistinnen und Aktivisten gar den Verkehr auf einer Autobahn.

Aktivistinnen und Aktivisten der «Letzten Generation» blockieren in Wien den Verkehr auf der Schüttelstraße, bei der Stadionbrücke sowie der Ostautobahn. © Quelle: unbekannt

Auch „auf dem Land“ nehmen die Aktionen der „Letzten Generation“ zu. In Niedersachsen klebten sich Protestierende auf die Bundesstraße 51 in Barnstorf im Landkreis Diepholz. Der Fahrer eines Betonmischers schob dort einen Aktivisten vor sich her, wie der NDR berichtet.

Wo die „Letzte Generation“ als nächstes die Straße blockiert, verrät sie in der Regel nicht. Es ist aber davon auszugehen, dass die Klima-Bewegung weiterhin den Autoverkehr stoppt – und das auch in Hannover. Erst wenn die Politik ihre Forderungen umsetzt, will sie ihre Proteste beenden.

Dennoch gibt es in Hannover erst einmal eine Pause. Die Letzte Generation setzte ab Dienstagabend ihre Proteste für zwei Tage aus. Als Grund werden Gespräche mit der Stadt genannt. Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) hatte zuvor angekündigt, dass er prüfen werde, in welcher Form die Landeshauptstadt die Forderung der Letzten Generation nach einem Gesellschaftsrat im Bund unterstützen kann.