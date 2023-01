In der Region Hannover sind die Blutkonserven knapp. Das hat bereits erste Konsequenzen für Operationen. Hier können Sie in Stadt und Umland Blut spenden – und so zum Lebensretter werden.

Blutspender dringend gesucht: Der Bedarf an Blutpräparaten ist groß, die Spender bleiben aus. Auch in Hannover.

Blutkonserven knapp: Wo Sie in der Region Hannover aktuell Blut spenden können

Ob Unfall, Krebstherapie oder Geburt - täglich brauchen Menschen in den Kliniken in der Region Hannover Blutkonserven, um zu überleben. Doch die Lager der Blutspendedienste sind leer. Der Mangel hat bereits erste Konsequenzen für Operationen, berichten die Kliniken in Hannover.

Viele Menschen können das ändern und selbst zum Lebensretter oder Lebensretterin werden. Hier finden Sie eine Übersicht mit Blutspende-Terminen in der Region Hannover.

Hier können Sie regelmäßig Blut spenden

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) übernimmt einen großen Teil der Blutspenden in der Region Hannover. Das zentrale Lager befindet sich in Springe. Von hier werden mehr als 300 Krankenhäuser in Niedersachsen, Bremen, Sachsen-Anhalt und Thüringen mit Blutkonserven versorgt.

Der DRK-Blutspendedienst ist mehrmals die Woche in der Region Hannover unterwegs, um an verschiedenen Orten Spenderinnen und Spendern Blut zu entnehmen. Die aktuellen Termine für die Stadt Hannover finden Sie hier, für die gesamte Region Hannover sind sie hier aufgelistet. Es wird darum gebeten, vorab einen Termin zu reservieren.

In der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) kann ebenfalls Blut gespendet werden – allerdings liegt hier der Fokus auf besondere Bestandteile im Blut. So können zum Beispiel Thrombozyten, Blutplasma, Lymphozyten oder Granulozyten gespendet werden. Sie werden für spezielle Behandlungen etwa in der Krebstherapie, nach schweren Infektionen oder Unfällen benötigt. Die Entnahme dauert je nach Art länger als eine normale Blutspende, teils müssen die Spenderinnen und Spender zwei bis drei Stunden Zeit mitbringen.

Termine können über den MHH-Blutspendedienst unter Telefonnummer (0800) 5 32 53 25 gemacht werden. Jeden Montag kann über das DRK in der MHH-Blutspendezentrale zwischen 14 Uhr und 19 Uhr auch klassisch Blut gespendet werden.

In der Innenstadt von Hannover, Georgstraße 14, kann bei der Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste (TMD) klassisch Blut oder das Blutplasma gespendet werden. Termine können online gebucht werden. Das Blut- und Plasmaspendenzentrum ist montags, dienstags und donnerstags von 10 Uhr bis 18.30 Uhr geöffnet. Am Mittwoch und Freitag kann man sich zwischen 9 Uhr und 17 Uhr Blut entnehmen lassen.

Im Plasma Service Europe in der Schillerstraße kann werktags zwischen 8 Uhr und 20 Uhr Blutplasma gespendet werden. Termine können unter Telefonnummer (05 11) 37 48 32-0 gebucht werden.

Aktuelle DRK-Termine für Blutspenden in der Region Hannover

Dies sind die nächsten Termine des DRK-Blutspendedienstes in der Region Hannover (bis 31. Januar). Es wird darum gebeten, vorab einen Termin zu reservieren.

18. Januar: Lehrte Rotkreuz-Zentrum, Ringstraße 9 (15 Uhr bis 19.30 Uhr)

19. Januar: Springe DRK-Zentrum, An der Bleiche 4-6 (15 Uhr bis 19.30 Uhr)

19. Januar: Laatzen Leine-Center, Albert-Schweitzer-Straße 10 (13 Uhr bis 19 Uhr)

20. Januar: Grundschule Wettmar, Schulstraße 12 (16 Uhr bis 19 Uhr)

20. Januar: Bürgerhaus Misburg, Seckbruchstraße 20 (15 Uhr bis 19:30 Uhr)

23. Januar: Ahlten Grundschule, Schulstraße 12 (15 Uhr bis 19:30 Uhr)

23. Januar: MHH-Blutspendezentrale Groß Buchholz, Carl-Neuberg-Straße 1 (14 Uhr bis 19 Uhr)

23. Januar: Gehrden Rathaus, Kirchstraße 1 (15 Uhr bis 19 Uhr)

24. Januar: KGS Wennigsen, Bürgermeister-Klages-Platz 16 (15:30 Uhr bis 19.30 Uhr)

26. Januar: Bemerode Ratssaal, Brabeckstraße 137 (15.30 Uhr bis 19.30 Uhr)

27. Januar: Hohenbostel Wilhelm-Busch-Schule, Heerstraße 14 a (16 Uhr bis 19.30 Uhr)

30. Januar: MHH-Blutspendezentrale Groß Buchholz, Carl-Neuberg-Straße 1 (14 Uhr bis 19 Uhr)

30. Januar: Großburgwedel St. Petri-Gemeindezentrum, Küstergang 2 (15 Uhr bis 19.30 Uhr)

30. Januar: Gemeinschaftshaus Altenhagen, Hohbrink 5 (16 Uhr bis 19.30 Uhr)

30. Januar: Arnum Wäldchenschule, Klapperweg 18 (16 Uhr bis 19.30 Uhr)

31. Januar: Egestorf Fritz-Aberg-Halle, Nienstedter Straße 15 (15:30 Uhr bis 19.30 Uhr)

Wer darf Blut spenden?

Im Grunde kann jeder gesunde Erwachsene ab 18 Jahren mit einem Mindestgewicht von 50 Kilogramm in Deutschland Blut spenden. Ab welchem Alter kein Blut mehr gespendet werden darf, legen die jeweiligen Dienste selbst fest: Erstspender dürfen oft höchstens 65 Jahre alt sein, Routiniers auch älter, im Zweifel entscheiden die Fachleute vor Ort. Seit der letzten Blutspende muss zudem etwas Zeit vergangen sein – wie viel genau, ist je nach Art der Spende unterschiedlich.

Auch zwischen Frauen und Männern gibt es einen Unterschied. Frauen können vier- bis fünfmal im Jahr Blut spenden, bei Männern ist es sechsmal jährlich. Achtung: Einige Menschen sind zeitlich oder dauerhaft von einer Blutspende ausgeschlossen. Eine Übersicht finden Sie hier.

Wie lange dauert die Blutentnahme?

Obwohl die Blutspende an sich nur fünf bis zehn Minuten dauert, sollten Spenderinnen und Spender laut DRK ungefähr eine Stunde Zeit mitbringen. Denn es muss unter anderem ein Fragebogen ausgefüllt werden, außerdem gibt es einen Gesundheitscheck.

Gibt es eine Aufwandsentschädigung für die Blutspende?

Manche Dienste zahlen eine Aufwandsentschädigung, die Spender manchmal in bar und manchmal als Gutschein erhalten. Für eine Vollblutspende (450 bis 500 Milliliter Blut) kann es eine Entschädigung in Höhe von 20 Euro geben. Mehr Geld gibt es für aufwendigere Spenden, wie die Plasma- oder Thrombozytenspende.

Beim größten deutschen Blutspendedienst hält man sich dagegen an den ethischen Kodex des Roten Kreuzes. Hier gibt es einen Imbiss und das gute Gefühl, etwas für seine Mitmenschen getan zu haben.

Ich hatte Corona – darf ich Blut spenden?

Wer innerhalb der vergangenen vier Wochen mit dem Coronavirus infiziert war und Symptome gezeigt hat, sollte kein Blut spenden. Wer keine Symptome hatte, kann laut DRK schon nach einer Woche wieder zur Blutspende. Mindestens eine Woche Karenz gilt für einfache Infekte wie eine Erkältung.

Weitere Fragen und Antworten zum Thema Blutspenden finden Sie hier.

sap/RND/dpa