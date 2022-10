﻿BMW brennt in Sachsen: Polizisten aus Hannover und Bremen helfen spontan

Eben noch Sport, jetzt schon wieder Alltag: Polizisten aus Hannover und Bremen haben am Donnerstag ganz spontan die Autobahn 14 bei Dresden gesperrt. Auslöser war das brennende Auto einer Mutter mit Kleinkind. Die 20 Ermittler kamen von den Polizei-Meisterschaften in Sachsen.

Auf der Rückreise: Die Bremer Polizisten und Beamten der ZPD in Hannover sperrten am Donnerstag kurzerhand die A14 bei Dresden.

Dresden/Hannover. Genau zur richtigen Zeit: Beamtinnen und Beamte der Zentralen Polizeidirektion (ZPD) aus Hannover haben am Donnerstagmorgen einer Frau und einem Kleinkind geholfen. Deren Wagen fing auf der Autobahn 14 in Sachsen nahe Dresden plötzlich Feuer. Offenbar war die Rauchsäule schon aus der Entfernung sichtbar, also handelten die Beamten umgehend. Zusammen mit Kollegen aus Bremen sperrten die ZPD-Beamten die Einsatzstelle bis zum Eintreffen der lokalen Polizeikräfte ab und betreuten die junge Mutter.

Das Feuer brach gegen 10.15 Uhr am Autobahndreieck Nossen (Kreis Meißen) aus. Die Fahrerin konnte den rauchenden BMW-Kombi gerade noch auf dem Standstreifen abstellen, ehe er in Flammen aufging. „Die 20 Kolleginnen und Kollegen waren genau zu dem Zeitpunkt mit einem blau-weißen Reisebus unterwegs“, sagt ZPD-Sprecher Karsten Wolff. Sie machten das Blaulicht am gut sichtbaren Fahrzeug der Bremer an und sperrten letztlich alle Spuren der A 14 Richtung Leipzig.

Mutter und Kind wärmen sich im Polizeibus

Bis zum Eintreffen von Autobahnpolizei und Feuerwehr kümmerten die Niedersachsen und Bremer sich um Mutter und Kind. Die beiden durften sich im Bus warm halten, verletzt wurden sie durch das Feuer nicht. Nach Angaben der Polizei Dresden löste wohl ein technischer Defekt am BMW den Brand aus, die Schadenshöhe ist unklar. Auch die Fahrbahn wurde leicht in Mitleidenschaft gezogen. Für ZPD-Sprecher Wolff besonders befremdend: „Niemand sonst hat angehalten und geholfen.“

Die 20 Beamtinnen und Beamten aus Niedersachsen und Bremen waren auf dem Rückweg von den 36. Deutschen Polizei-Meisterschaften im Schwimmen und Retten. Der Wettstreit – darunter Kleidungsschwimmen und das Ziehen einer 60 Kilogramm schweren Puppe – fand mehrere Tage in Dresden statt. Daran nahmen 250 Ermittlerinnen und Ermittler aus allen 16 Bundesländern teil.