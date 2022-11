﻿BMW in Hannover gestohlen: Autodieb liefert sich wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei

Die Polizei sucht am Freitagvormittag nach einer Verfolgungsjagd einen flüchtigen BWM-Fahrer in Mügeln.

Ein Autodieb hat sich am Freitagvormittag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der in Hannover gestohlene BMW wurde in Mügeln bei Leipzig entdeckt, dort flüchtete der Fahrer zu Fuß weiter.

