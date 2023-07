﻿Bodypainter Düsterwald lässt Menschen im Bild verschwinden

Hannover. Man muss schon sehr genau hinschauen, bis man den Menschen in der Landschaft entdeckt. Eng an den Felsen geschmiegt sitzt da eine nackte Frau, ihre Haut nimmt die Schattierungen der Steine perfekt auf – so ist sie in der Landschaft nahezu unsichtbar.

Menschen so zu bemalen, das sie eins mit der Umgebung werden und darin verschwinden – das ist die Profession von Künstler Jörg Düsterwald (59). Damit hat der ehemalige deutsche Meister im Bodypainting bereits viele Preise gewonnen, seine Suchbilder und Filme werden in den sozialen Medien viel geklickt, dafür ist er über Deutschland hinaus bekannt. „Ich möchte mit meinen Bildern die Verbindung zwischen Mensch und Natur zeigen“, erklärt Düsterwald seinen Anspruch.

Schon als Kind viel gemalt

Doch bis das perfekte Suchbild wirklich fertig ist, liegen hinter dem Bodypaint-Artisten und seinem Team viele Stunden harter Arbeit „Ich rechne ungefähr zwei Stunden für die Fotos, die Malerei dauert zirka fünf bis sechs Stunden“, erzählt Düsterwald: „Dazu kommt der Aufbau, die Teambesprechung. Und schließlich die Vorarbeit die Tage zuvor: Ich muss den Ort finden, das Licht beobachten, die Umgebung, die Farben, die Struktur studieren. So arbeiten wir genau auf den Zeitpunkt zu, an dem fotografiert wird. Dann muss alles stimmen. Die Bilder machen dann für mich Profi-Fotografen.“

Schon eine Farbnuance heller oder dunkler auf der Haut kann das Gesamtbild zerstören. Außerdem: Die Farbe verändert sich noch im Trocknungsprozess, auch das muss der Künstler mit einplanen.

Eins mit der Natur: Das Model sitzt an die Felswand geschmiegt. © Quelle: Atelier Jörg Düsterwald

Schon als Kind entdeckte Düsterwald seine Liebe zur Malerei. „Mit fünf Jahren wurde ich eingeschult, weil ich angeblich das schönste Bild gemalt habe“, erzählt er. Nach der Fachhochschulreife wurde er Schauwerbegestalter, später Techniker für Raumgestaltung und Innenausbau. Doch die Liebe zur Kunst setzt sich durch: Nachdem er eher überraschend ein Bild verkauft hat, entscheidet sich Düsterwald, alles auf eine Karte zu setzen und wird 1993 freischaffender Künstler. Dieses Jahr feiert er sein 30-jähriges Jubiläum: „Dazu werde ich einen besonderen Kalender herausbringen“, verspricht er.

Mit Pinsel und Schwamm: Die Körperbemalung dauert Stunden. Doch zu einem bestimmten Zeitpunkt muss Jörg Düsterwald fertig sein, damit Licht und Farben – wie zuvor geplant – genau stimmen. © Quelle: Atelier Jörg Düsterwald

Jörg Düsterwald war nicht sofort auf Körperkunst fokussiert, zunächst verdiente er seinen Lebensunterhalt – und den seiner kleinen Familie – als Maler abstrakter Bilder. Seit 25 Jahren ist er Bodypainter. „Ich habe das bei Kollegen gesehen und fand es sehr cool“, erzählt her. Inzwischen hat er in der Painterszene einen Namen, zweimal hat er den Deutschland-Cup ausgerichtet. „Zwar gibt es einige Hobbymaler, aber hauptberufliche Bodypainter wie mich gibt es vielleicht fünf Künstler. Und jeder hat seinen eigenen Style.“

Models auch aus Hannover

Er sei für seinen Perfektionismus bekannt: „Ich bin sehr pingelig!“, gibt Düsterwelt zu. Auch in der Technik gibt es Unterschiede: „Ich bin kein Airbrusher, ich male mit Schwamm und Pinsel.“ Airbrushing ist eine Spritztechnik, die häufig im Fotorealismus genutzt wird. Bei der Wahl seiner Hintergründe ist Düsterwald offen – Wälder, Strände, Felder, Wiesen sind seine Kulissen. Einfacher ist es, wenn sich die Landschaft statisch ist – wie bei dem Felsenbild.

Ein Feld voller im Winde wiegender Mohnblüten dagegen ist sowohl für Künstler als auch Model eine Herausforderung. „Es ist immer ein wenig Abenteuer. Und echte Teamarbeit!“, sagt der Artist. Wenn es zum Beispiel doch regnet oder statt einem bedeckten Himmel plötzlich die Sonne scheint, reicht das schon, um ganz abzubrechen.

Perfekte Symbiose: Das Titelbild vom neuen Kalender ist in einer Felswand entstanden. © Quelle: Atelier Jörg Düsterwald

Und manchmal klappt es gar nicht: „Ich wollte ein Bild in einem Rapsfeld machen, aber als ich das ideale Feld gefunden habe, war die Rapsblüte fast vorbei.“ Da heißt es jetzt: Ein Jahr warten. Aber es gibt auch Highlights: Einer seiner spektakulärsten Wirkungsorte war 800 Meter tief in einem Kalisalzbergwerk. „Das war ein besonders Gefühl!“ Sein Traum jetzt: Im Dschungel zu malen – doch dafür braucht er Sponsoren.

Die Models, darunter einige aus Hannover, haben meist einen anderen Beruf: „Inzwischen habe ich einen Pool an Menschen, auf die ich zurückgreifen kann. Sie haben Spaß am Fotografieren und an der Kunst. Ich nehme aber auch Privataufträge an“, sagt Düsterwald.

Ein letzter Blick: Jörg Düsterwald prüft die Farben, dann geht der Kalender in den Druck: „Jetzt muss ich wirklich loslassen“, sagt Düsterwald. © Quelle: Christian Behrens

Gerade lässt er seinen Jubiläumskalender in Hannover bei der Kunstdruckerei Qubus drucken, als besonderes Geschenk hat der Kalender (42,95 Euro) sogar 16 Motive. „Bevor der Druck startet, prüfe ich immer in der Druckerei genau die Farben. Dann aber muss ich wirklich loslassen“, sagt er und nickt: „Jetzt kann ich nichts mehr verändern.“

Doch Stillstand gibt es bei dem Künstler nicht, der seit seiner Kindheit an einer neurologisch-muskulären Erkrankung leidet, die ihn in der Bewegung eingeschränkt. „Ich habe schon wieder viele Ideen“, sagt Düsterwald: „Die Kunst macht mir immer noch Spaß: In meinen Arbeiten wird die Welt wohl nicht besser. Aber sie wird ein wenig schöner und bunter und das soll mir Intention genug sein.“

