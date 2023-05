﻿„Air Defender 23“: Erster US-Transportflieger in Wunstorf gelandet

Großübung

Die Großübung „Air Defender 23“ wirft ihre Schatten voraus: Die erste US-Transportmaschine ist am Dienstagvormittag am Fliegerhorst Wunstorf bei Hannover gelandet. Ab sofort bringen die C-17 Personal und Material aus Amerika nach Deutschland. Das Manöver startet am 12. Juni.

