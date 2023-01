﻿Vorfälle bei Böllerei in der Region Hannover: Rücksichtslosigkeit kennt keine Verbotszonen

Raketen und Böller, die in Menschenmengen fliegen, Angriffe auf Polizei, Rettungsdienst und ehrenamtliche Feuerwehrleute: Nach der Silvesternacht wird auch in Hannover über ein allgemeines Böllerverbot diskutiert. Das Problem: Die zu kurze Zündschnur befindet sich am anderen Ende des Feuerzeugs, meint Manuel Behrens.

Silvesterfeuerwerk am Steintor in Hannover: Böller und Raketen fliegen in die Menge.

Hannover. Wenige Minuten vor dem Jahreswechsel sagte ein junger Mann auf dem Steintorplatz einen bedenkenswerten Satz: "Wegen sowas hassen viele Leute die Polizei." Grund für seine pauschale Aussage: Beamte hatten ihm und seinen Freunden Augenblicke zuvor sämtliche Feuerwerkskörper abgenommen und in eine Mülltonne geschmissen, weil die Jungs Raketen und Co. durch die Böllerverbotszone getragen hatten. Böllerverbotszone? Davon hatten die Nicht-Hannoveraner noch nie gehört. Sagten sie zumindest.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aus Unwissenheit wird also Hass. Und nicht nur die Polizei wird zum Sündenbock, dem dieser Hass entgegenschlägt. In krasser Form zeigte sich das in dieser Nacht in Garbsen, wo Jugendliche erst die Beamten und später freiwillige Feuerwehrleute mit Pyro attackierten. Drei Ehrenamtliche wurden verletzt. Offenbar lässt der Anblick von Blaulicht einige Menschen Rot sehen. Es ist zu befürchten, dass hinter solchen Handlungen gegen Polizei und Rettungskräfte mehr steckt, als nur ein gestiegener Alkoholpegel.

Polizeieinsätze zu Silvester in Hannover Polizeieinsätze zu Silvester in Hannover

Silvesterböllerei: Alle oder niemand?

Derweil schienen Tausende Menschen in Hannover froh darüber, zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder ohne Corona-Beschränkungen Silvester feiern zu können. Das war auf vielen Straßen und Plätzen – egal, ob in den Böllerverbotszonen oder außerhalb – zu sehen. Im besten Falle sind farbenfrohe Raketen im Nachthimmel eine Freude für alle. Dass sie an diesem Abend (fast) jeder (fast) überall zünden darf, beruht auf einer stillen Vereinbarung: Man zündet sie nicht zum Nachteil seiner Mitmenschen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Polizisten kontrollieren das Böllerverbot in Hannovers Innenstadt. © Quelle: Frank Tunnat

Wenn am Steintorplatz und anderswo Familien, Kinder und alte Leute Schutz an Ladenzeilen suchen müssen oder gar flüchten, weil einige Chaoten Raketen quer durch die Luft schießen oder Böller in die Menge schmeißen, ist diese Vereinbarung hinfällig. Dieses Silvester hat leider bewiesen, dass Rücksichtslosigkeit keine Verbotszonen kennt.

Böllerverbotszone: Sichergestellte Feuerwerkskörper werden in einem Müllcontainer entsorgt. © Quelle: Frank Tunnat

Denn bei einer Minderheit befindet sich die zu kurze Zündschnur offenbar auf der falschen Seite des Feuerzeuges. Sind Böller und Co. in solchen Händen richtig aufgehoben – auch an nur einem Tag im Jahr? Die Diskussion darüber hat nun wieder Fahrt aufgenommen und steht auch für das Verantwortungsbewusstsein in einer Gesellschaft. Die große Frage ist: Alle oder niemand?