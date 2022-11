﻿Stadt Hannover will zu Silvester Böllerverbot auf ausgewählten Plätzen verhängen

Keine Knallerei: Die Polizei wird auch in diesem Jahr aufpassen, dass in den Verbotszonen keine Böller gezündet werden.

Auch in diesem Jahr soll es in der Silvesternacht auf verschiedenen Plätzen Hannovers ruhig zugehen. Die Stadt arbeitet an einem Böllerverbot, das sich in etwa auf die gleichen Zonen erstreckt wie im vergangenen Jahr.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket