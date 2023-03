﻿Sperrung der Erich-Panitz-Straße führt zu Riesenstau in Laatzen-Mitte

Die Erich-Panitz-Straße ist in Folge der kontrollierten Bombensprengung bis auf Weiteres gesperrt. Am Montag staut sich nun der Verkehr auf den Ausweichstrecken, allen voran auf der Marktstraße.

Laatzen-Mitte. Wer mit dem Auto in Laatzens Innenstadt fahren will, sollte nicht nur den derzeit voll gesperrten mittleren Abschnitt der Erich-Panitz-Straße großräumig umfahren. Auch die Marktstraße ist keine Alternative. Dort staut sich der Verkehr in Richtung Süden am Montagvormittag auf der kompletten Länge von der Wülferoder Straße bis zur Würzburger Straße.