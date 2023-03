﻿Sperrung der Erich-Panitz-Straße führt zu Riesenstau in Laatzen-Mitte

Die Erich-Panitz-Straße ist in Folge der kontrollierten Bombensprengung bis auf Weiteres gesperrt. Am Montag staut sich nun der Verkehr auf den Ausweichstrecken, allen voran auf der Marktstraße.

Laatzen-Mitte. Wer mit dem Auto in Laatzens Innenstadt fahren will, sollte nicht nur den derzeit voll gesperrten mittleren Abschnitt der Erich-Panitz-Straße großräumig umfahren. Auch die Marktstraße ist keine Alternative. Dort staut sich der Verkehr in Richtung Süden am Montagvormittag auf der kompletten Länge von der Wülferoder Straße bis zur Würzburger Straße.

Auch im Einmündungsbereich vom Marktplatz, der die verkehrsberuhigte Verlängerung der Robert-Koch-Straße ist, standen die Fahrzeuge Stoßstange an Stoßstange. In Richtung Norden war die Marktstraße am Vormittag hingegen verhältnismäßig frei. Auf der Würzburger Straße Richtung Westen zur Hildesheimer Straße wiederum stauten sich ebenfalls die Autos.

Stau auf de Würzburger Straße: Da die Erich Panitz-Straße komplett gesperrt ist, weichen Autofahrende auf andere Wege aus, um wie hier zur Hildesheimer Straße zu kommen. © Quelle: Astrid Köhler

Aktuell ist noch völlig unklar, wie lange die Erich-Panitz-Straße in dem Abschnitt zwischen der Robert-Koch-Straße und der Wülferorder Straße in beiden Richtungen voll gesperrt bleiben muss. Auf Höhe des Lidl-Marktes und der Gebäude an der Hohenrode klafft ein vier Meter tiefer Krater im Gleisbett der Üstra. Durch die Wucht der kontrollierten Sprengung wurden in der Nacht zu Montag unter anderem auch mehrere Rasenkantensteine zerteilt und bis auf die Fußwege und in die Vorgärten katapultiert. Die Erich-Panitz-Straße weist, zumindest auf der Westseite an mehreren Stellen Risse auf.

Die Einmündung zur Robert Koch Straße ist frei und damit auch die Leine-Center Parkplatz erreichbar. © Quelle: Astrid Köhler

Ob seitens der Stadt noch eine offizielle Umleitung eingerichtet wird, ist derzeit unklar. Empfohlen wird, den Bereich weiträumig zu umfahren. Die Parkplätze des Leine-Centers sind alle erreichbar.