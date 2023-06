Hannover

700 Menschen müssen am Donnerstagabend ihr Zuhause in Hannover verlassen. Auf dem Gelände der Stadtgärtnerei in Bothfeld liegen mehrere Weltkriegsgranaten, die gesprengt werden müssen. Auch die Autobahn 2 muss in diesem Bereich gesperrt werden. Hier finden Sie alle wichtigen Informationen.

und WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket