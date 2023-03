﻿Bombenentschärfungen in Göttingen haben Folgen für Bahnverkehr in Hannover

Die angekündigten Bombenentschärfungen am kommenden Wochenende in Göttingen haben auch Auswirkungen auf den Fernverkehr der Bahn in Hannover. Es gibt zahlreiche Umleitungen.

Eine Bombenentschärfung in Göttingen hat am Sonnabend auch Folgen für den Bahnverkehr in Hannover.

Hannover. In Göttingen finden am kommenden Sonnabend, 25. März, Kampfmittelsondierungen statt, von denen auch die Nord-Süd-Bahnstrecke betroffen ist. Daher werden an diesem Tag ab 6 Uhr bis voraussichtlich Betriebsschluss keine Halte im Bahnhof Göttingen möglich sein. Bis 8.45 Uhr sind noch Durchfahrten möglich, Halte jedoch nicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das hat Folgen für den Fernverkehr, auch Hannover ist betroffen:

– ICE-Züge der Linie Kiel/Hamburg–Göttingen–Frankfurt–Basel und Hamburg–Göttingen–Frankfurt–Stuttgart werden zwischen Hannover und Kassel ohne Halt in Göttingen umgeleitet. Die Fahrzeit verlängert sich daher um etwa 120 Minuten. Der Kieler Hauptbahnhof wird aufgrund der Verzögerungen nicht angefahren.

– Züge der ICE-/IC-Linie Hamburg–Göttingen–München fallen aus. Ausnahmen:ICE 1285 (Hamburg 11.11 Uhr ab, Hannover 12.47 Uhr an), ICE 56920 (Hannover 19.01 Uhr ab, Hamburg 20.46 Uhr an) und der ICE 1206 (München 13.56 Uhr ab, Kassel-Wilhelmshöhe 17.55 Uhr an).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

– ICE-Züge der Linie Bremen/Hamburg–Göttingen–Würzburg–München werden geteilt. Sie verkehren jeweils auf den Abschnitten Hamburg–Hannover und Kassel-Wilhelmshöhe–München.

Reisende, die in Hannover zusteigen wollen, müssen mit Verspätungen und längeren Fahrzeiten rechnen.