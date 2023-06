﻿Bombenräumung im Sahlkamp: Diese Straßen werden am Sonntag evakuiert

Hannover. Nach der Bombenräumung in Laatzen Anfang März geht die Suche nach Blindgängern in Hannover weiter – diesmal im Sahlkamp. Auf einer großen Freifläche zwischen dem Märkischen Weg und der A2 liegen bis zu vier mögliche Weltkriegsbomben unter der Oberfläche.

Fakt ist: Am Sonntag, 18. Juni, müssen rund 11.000 Anwohnerinnen und Anwohner ihre Häuser verlassen. Die Stadt hat eine detaillierte Liste der Straßen veröffentlicht, die an dem Tag evakuiert werden. Die folgende Zusammenfassung führt sie auf. Wichtig: Nicht in allen Fällen ist der gesamte Straßenzug betroffen.

Bombenräumung im Sahlkamp: Diese Straße werden evakuiert

Wo genau werden die Bomben vermutet?

Bei besagter großer Freifläche handelt sich es um das Landschaftsschutzgebiet rund um das Gelände des Segelflughafens vom Hannoverschen Aero-Club sowie der angrenzenden Sportanlage des SV Kickers Vahrenheide. Bis 1975 starteten auf dem Gelände sogar noch richtige Segelflieger, doch die sind inzwischen nach Celle umgezogen.

Wann muss ich aus meiner Wohnung raus?

Die Betroffenen müssen ab 9 Uhr ihre Häuser verlassen, heißt es auf der Webseite der Stadt Hannover. Danach sollen sie unverzüglich auch das Evakuierungsgebiet räumen. Eine Rückkehr in die eigenen vier Wände ist voraussichtlich erst im Verlauf des späteren Tages möglich. Die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner sollen daher alle für sie notwendigen Dinge wie zum Beispiel Medikamente oder Babynahrung sowie angemessene Kleidung mitnehmen. Hier finden Sie eine Checkliste für die wichtigsten Dinge im Vorfeld einer Bombenräumung.

1000 Meter beträgt der Sicherheitsradius, Altenheime oder Krankenhäuser befinden sich nicht innerhalb der Evakuierungszone. Auch die Paracelsus-Klinik am Silbersee liegt knapp außerhalb, was die Evakuierung deutlich erleichtert. Die A2, die mitten im Sperrgebiet liegt, bleibt dagegen bis unmittelbar vor Beginn der Entschärfung offen.

Wo kann ich notfalls unterkommen?

Wer keine Möglichkeit hat, privat unterzukommen oder den Tag anders zu verbringen, kann die Betreuungsstelle in den Sporthallen des Gymnasiums Herschelschule (Großer Kolonnenweg 37, 30179 Hannover) ansteuern. Diese ist ab Beginn der Evakuierung um 9 Uhr geöffnet.

Wie komme ich zur Betreuungsstelle?

Es fahren kostenlos Shuttlebusse zur Herschelschule. Diese fahren die nachfolgenden Haltestellen regelmäßig ab: Meierwiesen, Langenforther Straße, Kiefernpfad, Bahnstrift, Tempelhofweg, Dunantstraße und Friedtjof-Nansen-Schule.

Wie kommen mobilitätseingeschränkte Menschen dorthin?

Sie können bei der Rettungsleitstelle und dem Krankentransportdienst Hannover und Region unter (0511) 19222 einen Krankentransport anfordern.

An wen kann ich mich bei weiteren Fragen wende?

Für Fragen aus der Bevölkerung steht im nachfolgenden Zeitraum ein Bürgertelefon unter der Rufnummer 0800 7313131 zur Verfügung.

Donnerstag, 15. Juni, 10 bis 15 Uhr

Freitag, 16. Juni, 10 bis 15 Uhr

Sonnabend, 17. Juni, 10 bis 15 Uhr

Sonntag, 18. Juni, 7 Uhr bis Einsatzende

Wie erfahre ich vom Ende der Evakuierung?

Die Stadt verweist auf die eigene Internetseite und die der Feuerwehr Hannover. Darüber hinaus informiert sie in den sozialen Medien und über die Katastrophen-Warnapps Katwarn und Nina. Aktuelle Informationen erhalten Betroffene und Interessierte am Evakuierungstag ab 9 Uhr in unserem Liveblog auf www.haz.de und www.neuepresse.de.

