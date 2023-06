﻿Im Live-Blog: Alles rund um die Bombenräumung im Sahlkamp

Kostenfrei bis 17:30 Uhr lesen

Das dreitägige Stadtfest in Ronnenberg mit viel Musik und Kinderspaß startet am Freitag. Höhepunkte auf den Bühnen an der Michaeliskirche sind die U2-Coverband Achtung Baby und das Helene-Fischer-Double Barbara. Am Sonntag spielt Volker Rosin seine Lieder für Kinder.