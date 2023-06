﻿Blindgänger gesprengt: So lief die Bombenräumung in Hannover

Kostenfrei bis 19:27 Uhr lesen

Dorfjubiläum

1001 Jahre Steinwedel: So schön war das große Familienfest auf dem Brink

Kleine Ortschaft, großes Fest: Das Dorf Steinwedel hat am Wochenende sein 1001-jähriges Bestehen gefeiert. Mit einer Ausstellung und mittelalterlichen Darbietungen ging es zurück in die Vergangenheit. Vereine, Firmen und Institutionen zeigten aber auch, was Steinwedel aktuell zu bieten hat.