﻿ Bombenräumung in Laatzen: Der Ausnahme-Sonntag in Bildern

Zwei Bomben mussten in der Sonntagnacht kontrolliert gesprengt werden. Im Tageslicht werden die Schäden der Detonationen sichtbar. Wie groß der Aufwand für die Stadt Laatzen war, zeigen unsere Bilder von der Bombenräumung am Sonntag.

Vor der Bombenräumung: Experten des Kampfmittelräumdienstes untersuchen bereits am Freitagabend den Verdachtspunkt an der Erich-Panitz-Straße unter den Stadtbahngleisen der Linie 1.

Laatzen. Fliegende Trümmerteile, zerborstene Fensterscheiben, Schäden an der B443: Am Tag nach der Bombenräumung werden die Schäden sichtbar. Am eindrücklichsten ist wohl der Krater an der Erich-Panitz-Straße in Laatzen-Mitte. Die Aktion wurde lange im Voraus geplant. Unsere Bilder geben einen sehr guten Eindruck von der wohl größten Bombenräumungsaktion in Laatzen, bei der rund 20.000 Menschen evakuiert werden mussten.

Drei Bomben mussten geräumt werden

Drei Verdachtsfälle prüfte der Kampfmittelräumdienst am Sonntag, 5. März – und dreimal bestätigte sich die Vermutung. Eine der Bomben konnte entschärft werden, die zwei anderen Blindgänger mussten kontrolliert gesprengt werden. Bis um 1 Uhr dauerten die Sprengungen an.

Sprengungen richten großen Schaden an

Die Sprengung der Weltkriegsbombe auf der Erich-Panitz-Straße hat einen vier Meter tiefen Krater im Gleisbett der Üstra hinterlassen. Bahngleise hängen in der Luft, die Oberleitung ist durch die Detonation abgerissen. Auch die Straße hat Risse davongetragen. Schwere Trümmerteile der Bombenräumung flogen bis zu 90 Meter weit, teilweise auch auf einen Spielplatz. Die Statik der umliegenden Häuser muss geprüft werden.