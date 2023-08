„Quiche ist mein Lieblingsessen“: Germar Ebner hat daraus eine Geschäftsidee gemacht – in Linden-Mitte eröffnet er am 8. August „Bonatarte“. Zum Start gibt es fünf Sorten.

Hannover. Das Motto steht in leuchtenden Buchstaben an der Wand: „In Quiche we trust“. Eine Hommage an das Lieblingsessen von Germar Ebner (36). Am Dienstag, 8. August, macht er den französischen Gemüsekuchen zum Mittelpunkt seines Unternehmens. Der promovierte Betriebswirt eröffnet an der Davenstedter Straße 27 „Bonatarte“.