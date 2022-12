﻿Winterball der Tanzschulen Bothe: Hier teilen sich Debütanten, Tanzbegeisterte und Weltstars das Parkett

Ob Walzer, Discofox oder Rumba – am Samstagabend schoben sich Tanzbegeisterte im Takt übers Parkett des Kuppelsaals in Hannover, Weltstars zeigten ihr Können auf der Bühne. Es war ein ausgelassener Abend. Die schönsten Eindrücke des Winterballs.

Der Winterball der Tanzschulen Bothe fand am Samstag im Kuppelsaal des HCC statt. Es wurde in Abendgarderobe getanzt, die Stimmung war ausgelassen.

Hannover. Schillernde Kleider, glänzende Augen und jede Menge Spaß: Nach drei Jahren Corona-Zwangspause hat die Tanzschule Bothe wieder ihren Winterball veranstaltet – dem Anlass angemessen im Kuppelsaal des HCC, dem „schönsten Veranstaltungsort in Hannover“, freute sich Moderator Christoph Dannowski. Gemeinsam mit Barynia Bothe moderierte er den Tanzabend. Aufgeregte Debütantinnen und Debütanten, Show-Tanzgruppen und Weltstars haben sich an diesem Abend die Bühne geteilt. Dazwischen war das Parkett offen für alle.

Ein eingespieltes Team: Zum vierten Mal moderierten Barynia Bothe und Christoph Dannowski den Winterball. © Quelle: Villegas

Und das wurde genutzt: Tanzbegeisterte wirbelten und drehten sich über jeden freien Zentimeter in der Mitte des Kuppelsaals. Bei einem Blick in die Menge wurde deutlich, dass das Tanzen in den Corona-Jahren nicht an Beliebtheit eingebüßt hat. Man blickte in viele lachende und ausgelassene Gesichter. An diesem Abend trafen sich die Generationen auf dem Parkett, Jung und Alt tanzen durch- und miteinander. Barynia Bothe schwärmte: „Die besten Partys sind doch mit den Eltern!“

Die Debütantinnen und Debütanten der Tanzschule Bothe liefen zu Beginn des Abends in einer Polonaise durch den Kuppelsaal, tanzten anschließend Wiener Walzer. © Quelle: Villegas

Das Highlight im Bühnenprogramm war die atemberaubende Darbietung von Anna Matus und Gabriele Goffredo, sie sind das amtierende Weltmeister-Paar in lateinamerikanischen Tanz. Rumba, Jive und Paso Doble bis zur Perfektion getrieben – „Hochleistungssport“, kommentierte Dannowski. Das Paar tanzt seit mehr als 11 Jahren auf internationalen Bühnen. Mittlerweile sind sie auch verheiratet und haben ein gemeinsames Kind.

Show-Einlagen kamen an diesem Abend auch von den Tanzschülerinnen und -schülern. Eine 20-köpfige Gruppe hatte eine Swing-Choreografie eingeübt. Für viele war es der erste Auftritt vor Publikum. „Ich bin so glücklich, dass die Jugendlichen noch Spaß am Tanzen haben und auch nach der langen Pause zurückgekommen sind“, sagte Moderatorin Barynia Bothe. Neun Monate lang mussten die Tanzschulen der Familie wegen Corona schließen.

Tanzen macht Freude und ist unter jungen Menschen beliebt – auch klassischer Paartanz, der in den Tanzschulen Bothe unterrichtet wird. © Quelle: Villegas

Die Sorge bestand, dass sich die jungen Leute andere Freizeitbeschäftigungen suchen, erzählte Bothe. „Doch Tanzen ist nicht altmodisch.“ In dem Moment lief „Atemlos“ von Helene Fischer in der Version der Högl Fun Band. Die Wiesn-Band geleitete mit leichtem bayerischen Akzent und Live-Musik durch den Abend.