Hannover. Nach den Kabelbränden in einem Stadtbahntunnel in Hannover rätseln die Experten der Üstra noch, was die Brandursache gewesen sein könnte. Die Feuer waren an mehreren Stellen ausgebrochen, Üstra und Polizei schließen jedoch einen Sabotageakt oder einen Anschlag aus.