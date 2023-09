Ermittlungen

Seit Dezember vergangenen Jahres beschäftigt eine Reihe von Bränden in Tedi-Geschäften Ermittler in Deutschland und nun sogar Österreich. Allein in Hannover hat es im Januar zwei Filialen getroffen. Eine von ihnen wird wohl nicht wieder öffnen.

und WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket