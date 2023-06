96-Trikotsponsor Brainhouse247 wirbt mit Büroarbeitsplätzen, die Kreativität und Teamgeist fördern sollen – eingeschlossen Sport und Gastro. Wir durften uns schon mal umschauen.

Hannover. So wenig, wie die heutige robotergestützte und ergonomisch optimierte VW-Bulliproduktion mit der staubigen Fabrikarbeit von vorgestern zu tun hat, so wenig scheint die schöne künftige Bürowelt vom 96-Trikotsponsor Brainhouse247 mit herkömmlichen Bürokonzepten zu tun zu haben. Alles ist hip und bunt und scheint auf Kurzweil ausgerichtet in den Office-Anlagen an der Stadtgrenze von Hannover und Laatzen.