﻿Welche türkische Gruppe hinter der Moschee am Weidendamm steht

Muslime in Hannover

Ein offenes Haus: Am Tag der offenen Moschee versammeln sich oft viele Gäste unter der Glaskuppel der Moschee am Weidendamm.

Die Moschee am Weidendamm ist ein wichtiger Ort für viele Muslime in Hannover. Wie viele Gläubige leben in der Stadt? Woher stammen sie? Und was hat es mit der Bewegung Millî Görüş auf sich, die die Moschee betreibt? Wichtige Fragen und Antworten.

