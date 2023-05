﻿Brand greift von Sperrmüll auf Hybridauto über: Stundenlanger Einsatz der Feuerwehr

Linden-Süd

Feuerwehreinsatz in Linden-Süd: Erst brennt in der Wesselstraße Sperrmüll, dann ein Hybridauto.

Dieses Feuer war schwer zu löschen: Am frühen Dienstagmorgen ist in Linden-Süd ein Hybridauto in Brand geraten. Zunächst hatte Sperrmüll Feuer gefangen, die Flammen traten auf den Pkw über. Die Feuerwehr war mehrere Stunden im Einsatz.

