Feuer zerstört Bar in der Innenstadt: Polizei sucht Brandstifter

Hannover. Es war Brandstiftung: Die Polizei sucht nach dem Feuer in der „Brixx“-Bar in Hannovers Innenstadt nach einem noch unbekannten Täter. Ein Taxifahrer hatte am Sonntagabend, 30. Juli, um 22.25 Uhr zunächst den Brand an dem Lokal an der Mehlstraße entdeckt. Nach Polizeiangaben sah er dann einen jungen Mann, der vom Brandort über die Andreasstraße zur Georgstraße lief. Dort verliert sich die Spur des mutmaßlichen Täters.

Über der Mehlstraße lag dichter Brandrauch. © Quelle: Frank Tunnat

Am Montagmorgen lag der verkohlte Geruch noch über der Mehlstraße. Durch die zerstörten Fenster und die von der Feuerwehr aufgebrochene Tür waren Teile der verbrannten Einrichtung zu sehen. „Der Innenraum des sich in Renovierungsarbeiten befindlichen Cafés wurde durch das Feuer vollständig zerstört“, sagt Polizeisprecherin Anne Wellhöner. Glücklicherweise befanden sich keine Menschen mehr in der Kneipe, als der Brand ausbrach. Verletzte gab es nicht. Wie und wo genau das Feuer gelegt wurde, das ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Schaden liegt bei etwa 500.000 Euro

Als die Feuerwehr am Sonntagabend mit zwei Löschzügen am Brandort eintraf, lag Brandrauch über der Mehlstraße, der auch über Teile der Innenstadt zog. Als die Einsatzkräfte die Tür der „Brixx“-Bar öffneten, schlugen ihnen Flammen entgegen. Die Hitze zerstörte sogar Fensterscheiben im ersten Stockwerk. Innerhalb einer halben Stunde gelang es den 45 Feuerwehrleuten unter Atemschutz, den Brand zu löschen.

Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 500.000 Euro. Wann das „Brixx“ wieder öffnen kann, ist nicht absehbar. Immerhin sind die anderen Räume in dem Gebäude weiterhin benutz- und bewohnbar. Die Feuerwehr entrauchte die Räumlichkeiten am Sonntag noch bis Mitternacht.

So sieht der Gesuchte aus

Der Zentrale Kriminaldienst Hannover ermittelt nun wegen schwerer Brandstiftung gegen den Unbekannten. „Durch sein Fluchtverhalten ist er dringend tatverdächtig“, sagt Polizeisprecherin Wellhöner. Dass der Mann mit einem Brandsatz oder ähnlichen hantierte, das habe der Taxifahrer allerdings nicht beobachten können. Es liegt eine grobe Beschreibung des Gesuchten vor: Er ist um die 20 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und hat schwarze Haare. Er trug eine dunkle Hose und ein dunkles Hemd.

45 Einsatzkräfte waren vor Ort. © Quelle: Frank Tunnat

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zum Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, mit dem Kriminaldauerdienst unter Telefon (0511) 1095555 Kontakt aufzunehmen.

