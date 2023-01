﻿Im letzten Moment rausgeholt: Er rettete Tedi-Angestellte vor dem Feuer

Ein Feuer hat am Freitagmorgen den Tedi-Markt in Hannovers Ernst-August-Galerie zerstört. Zwei Mitarbeiterinnen versuchten noch, die Flammen zu löschen. Marco Lemke aus der gegenüber liegenden dm-Drogerie rettete die beiden Frauen gerade noch rechtzeitig nach draußen.

Hannover. Seine weiße Jacke ist übersät mit Rußflecken und Überresten vom Löschwasser der Sprinkleranlage. Marco Lemke, Mitarbeiter der Drogeriekette "dm" steht vor der Ernst-August-Galerie und wartet unscheinbar mit vielen anderen auf das Ende der Löscharbeiten. Doch etwas macht den 39-Jährigen besonders: Knapp zwei Stunden zuvor fing der Tedi-Markt im Untergeschoss des Shoppingcenters Feuer, Lemke rettete zwei Mitarbeiterinnen vermutlich in letzter Sekunde aus dem Laden.

„Es ging alles ruckizucki“, sagt Lemke. Binnen Minuten sei das komplette Geschäft verraucht gewesen, die Flammen breiteten sich in Windeseile aus. Der 39-Jährige war am Freitag kurz vor 9.30 Uhr mit Kolleginnen und Kollegen gerade dabei, die gegenüber liegende dm-Filiale zu öffnen. „Es waren noch fünf Minuten.“ Dann habe plötzlich eine der beiden Tedi-Angestellten an die Scheibe der Drogerie geklopft und um Hilfe gerufen. Lemke rannte mit rüber und sah den Brand.

Vorerst geschlossen: Der Tedi im Untergeschoss der Ernst-August-Galerie wurde durch das Feuer und Löschwasser stark beschädigt. © Quelle: privat

Brand im Tedi-Markt: „Ich habe sie schnell rausgeholt“

„Wir haben noch mit zwei Feuerlöschern draufgehalten, aber das hatte gar keinen Sinn mehr“, sagt der 39-Jährige. Das Angebot eines Tedi-Markts besteht unter anderem aus Haushaltszubehör, Dekoartikeln und Spielwaren – vieles davon aus leicht entzündlichem Plastik. Doch die Frauen hätten so unter Schock gestanden, sie wollten das etwa zehn Meter vom Eingang entfernte Regal mit Accessoires und Kleidungsstücken unbedingt weiterlöschen.

Lemke: „Ich habe sie dann schnell rausgeholt.“ Menschenleben seien immer wichtiger als irgendwelche Waren oder Geschäfte. Mittlerweile setzte auch die Sprinkleranlage ein, durch die noch geschlossenen Glastüren konnte der dichte, schwarze Rauch nicht abziehen. „Wir konnten die Hand vor Augen nicht sehen“, wird Feuerwehrsprecher Martin Trang später sagen. Wie knapp die Rettung der beiden Frauen war, zeigt die Untersuchung durch den Rettungsdienst: Sowohl Lemke als auch eine Tedi-Angestellte erlitten leichte Rauchgasvergiftungen, die Frau kam ins Krankenhaus.

Zwei Löschzüge: Die Feuerwehr rückte mit 40 Einsatzkräften zur Ernst-August-Galerie aus. © Quelle: Christian Elsner

Polizei prüft Zusammenhänge zum Feuer in Wülfel

Die Feuerwehr räumte die Ernst-August-Galerie und das Parkhaus. Positiv: "Durch die Löschversuche der Angestellten und die Sprinkleranlage war das Feuer bei unserem Eintreffen schon aus", sagt Trang. Die 40 Retter befreiten das Center im Nachgang vom Rauch, "das war durch die gute Lüftungsanlage recht erfolgreich". Bis auf den Tedi können alle Geschäfte wieder öffnen, Schadenshöhe und Brandursache sind unklar. Die Polizei prüft vorsorglich auch, ob es womöglich Brandstiftung war wie schon beim Tedi-Feuer in Wülfel am 2. Januar. Der Schaden dort betrug 2,5 Millionen Euro.

Dutzende warteten unterdessen am Freitag vor der Galerie auf das Einsatzende. Immer wieder hielten Angestellte und Polizei Personen auf, die einfach durch die Eingänge laufen wollten. Ein 35-Jähriger, der die Szenerie mit etwas Abstand beobachtete, wartete auf die Wiederfreigabe der Parkgarage. „Ich war beim Arzt und wollte zur Arbeit weiterfahren.“ Ein Postbank-Angestellter berichtete, dass er sich gerade auf den Arbeitstag vorbereitete, „als die Alarmanlage auf einmal schrillte“. Alle seien sofort und sehr gesittet nach draußen gegangen.

2,5 Millionen Euro Schaden: Anfang Januar zerstörte ein Feuer den Tedi-Markt in Wülfel. Die Polizei spricht von schwerer Brandstiftung. © Quelle: Christian Elsner (Archiv)

Zum Glück keine Kunden in Ernst-August-Galerie

Feuerwehrsprecher Trang und Marco Lemke waren aber vor allem erleichtert, dass der Brand noch vor dem eigentlichen Öffnen der Ernst-August-Galerie ausbrach. Durch die geschlossenen Geschäfte konnte sich der Rauch nicht so leicht überall ausbreiten. Aber viel wichtiger: Es fehlte nahezu jeglicher Publikumsverkehr, entsprechend wenige Menschen waren in potenzieller Gefahr. Lemke: „Nur eine Stunde später hätte es wohl ganz anders ausgesehen.“