Rettungsmaßnahmen kommen zu spät: 55-Jähriger stirbt nach Brand in Mehrfamilienhaus in Misburg

Hannover. Die Feuerwehr Hannover musste am frühen Donnerstagmorgen, 10. August, ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Misburg löschen. In einer der Wohnungen in der Seckbruchstraße fanden die Einsatzkräfte einen leblosen Mann. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen verstarb der 55-Jährige noch vor Ort. Den Brand konnte die Feuerwehr schnell löschen.

Um circa 4.45 Uhr meldete eine Nachbarin bei der Feuerwehr einen piependen Rauchmelder im Gebäude. „Als die Einsatzkräfte kurz danach vor Ort eintrafen, stieg Rauch aus offenen Fenstern empor“, sagt Rainer Kunze von der Feuerwehr Hannover. Sie verschafften sich über einen Balkon Zugang zur Wohnung des 55-jährigen Mannes, in der der Brand ausbrach.

Polizei ermittelt: Brand- und Todesursache sollen schnell feststehen

Sie fanden den Mieter in der verrauchten Wohnung vor und brachten ihn ins Freie. Die Reanimationsversuche der Einsatzkräfte blieben erfolglos, der Mann starb vor Ort. Die Polizei Hannover ermittelt nun zur Brand- und Todesursache. „Anhand einer Obduktion versuchen wir schnell zu klären, ob tatsächlich das Feuer den Tod des 55-Jährigen verursacht hat“, sagt eine Polizeisprecherin.

Um 5.08 Uhr hatte die Feuerwehr das Feuer bereits gelöscht. Alle weiteren Bewohner des Hauses blieben unverletzt und mussten ihre Wohnungen nicht verlassen.

