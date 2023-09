﻿Brandanschlag auf bewohntes Flüchtlingsheim: So wurde der Prozess zum Politikum

Hannover. Die Bundesrepublik Deutschland genoss damals international großes Ansehen. Die Fußball-Nationalmannschaft war 2014 Weltmeister geworden und hatte mit ihrem Auftreten weltweit Sympathien gewonnen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte am 31. August 2015 mit den Worten „Wir schaffen das“ für ein weltoffenes Land geworben, das auch die vielen Flüchtlinge aus dem Nahen Osten willkommen heißt.

Den rechtsextremen Mob kümmerte das nicht. Und so wurde ein Prozess im Landgericht Hannover zum Gradmesser, wie die deutsche Justiz mit dem Problem Gewalt gegen Flüchtlinge umgeht. Im Februar 2016 versammelte sich deshalb die nationale und internationale Presse zum Verhandlungsauftakt gegen Dennis L. (damals 31), Sascha D. (25) und Saskia B. (24). Sie hatten am 28. August 2015 einen Brandanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft in Lauenstein, einem Ortsteil von Salzhemmendorf (Kreis Hameln), verübt. Nur weil ein kleiner Junge aus Simbabwe bei seiner Mutter in einem anderen Zimmer schlief, kam niemand ums Leben. Der Molotowcocktail, von Sascha D. gezielt ins Zimmer des Jungen geworfen, vernichtete den Raum. Das spärliche Mobiliar brannte ab, die Wände waren rußgeschwärzt. Niemand hätte das überlebt.

US-Journalistin berichtete

Es war der erste Brandanschlag auf ein bewohntes Asylbewerberheim in der Zeit der Flüchtlingskrise. Die Deutschland-Korrespondentin der „New York Times“, Alison Smale, verfolgte den Prozess. Sie hatte als erste USA-Korrespondentin über die „Pegida“-Bewegung in Dresden berichtet. „Es gibt eine steigende Wut in Deutschland“, schrieb sie. Sie arbeitete gerade an einem größeren Bericht über die Motive für Anschläge auf Flüchtlingsheime. „Ich erhoffe mir Klarheit in der Sache“, meinte die US-Korrespondentin damals.

Klarheit gab es: Am 26. April 2016 wurden Dennis L. und die Mitangeklagten wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit Brandstiftung verurteilt. L. war der Anführer und musste für acht Jahre ins Gefängnis. Mitläufer Sascha D. bekam sieben Jahre Haft. Saskia B. wurde zu vier Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Sie hatte den Fluchtwagen gefahren und war beim Bau des Molotowcocktails dabei. „Sie handelten aus niederen Beweggründen, heimtückisch und mit einer gemeingefährlichen Waffe,“ sagte Richter Wolfgang Rosenbusch. Er verglich die Täter mit „marodierenden SA-Trupps“, die 1938 Geschäfte in Brand gesetzt und Tote und Verletzte billigend in Kauf genommen hätten: „Das ist die Reihe, in die Sie mit Ihrer Tat treten.“

Mitglieder der „Garage Hakenkreuz“

Der Prozess offenbarte, dass die Angeklagten fest im rechtsextremen Milieu verankert waren. Sie waren Mitglieder der Chat-Gruppe „Garage Hakenkreuz“. Dennis L. ließ sich „Adolf“ nennen und trug T-Shirts mit dem Aufdruck „Terroristen mit E-Gitarre“. Die Angeklagten hatten den Brandanschlag gestanden. Zahlreiche ihrer Freunde und Bekannte aus Salzhemmendorf verfolgten den Prozess. Immer wieder mussten sie ein Lachen unterdrücken. Und zwar immer dann, wenn es um das Trinkvermögen von Dennis L. ging, so, als verhandle das Gericht eine Dorfschlägerei. Viele Zeugen aus dem Umfeld der Angeklagten hingen selbst rechtsextremistischem Gedankengut an. Der Richter musste sie eindringlich ermahnen, wahrheitsgemäß zu antworten.

Die Beweisaufnahme ergab, dass die Angeklagten rechtsradikale Gesinnungen hatten, aber nicht in rechtsextremen Gruppierungen organisiert waren. Die 13 Anwälte, die die Bewohner des Flüchtlingsheims vertraten, setzten alles daran, die Angeklagten als bundesweit agierende Neonazis darzustellen. Dabei geriet das Verhalten der Opferanwälte selbst in die Kritik. Während der Verhandlung stellte sich heraus, dass vier Nebenkläger Anwaltsvollmachten unterschrieben hatten – ohne zu wissen, worum es ging.

Anwalt Christoph Rautenstengel, Verteidiger von Saskia B., beantragte die Aussetzung des Verfahrens. „Die Nebenkläger sind im Stile eines Haustürgeschäfts angeworben worden,“ kritisierte er. Ihre Anwälte hätten Fragen gestellt und somit das Verfahren beeinflusst. Richter Rosenbusch wies den Antrag zurück. Die vier Nebenkläger seien Bewohner des Hauses gewesen und daher Verletzte im Sinne des Gesetzes. Sie seien bis zum Widerruf, durch Vollmachten ordnungsgemäß als Nebenkläger legitimiert gewesen. „Erlauben Sie mir noch einen Hinweis“, bemerkte Rosenbusch in Richtung der Verteidiger. Sogar das NSU-Verfahren in München sei fortgesetzt worden, nachdem bekannt geworden war, dass eine der Nebenklägerinnen gar nicht existierte.

Das Urteil der Schwurgerichtskammer hielt der rechtlichen Überprüfung am Bundesgerichtshof (BGH) stand.

