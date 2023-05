﻿„Der emotionale Schaden ist sehr groß“: Hannovers OB Onay besucht Moschee nach Brandanschlag

Der Wurf eines Molotowcocktails auf ein Moscheegebäude in Hannovers Nordstadt wirft immer noch viele Fragen auf. Am Mittwoch besuchte Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) den Tatort. Sehen Sie hier Bilder vom Brand im Video.

Ein paar abgebrannte Korbstühle aus Plastik erinnern noch an den Molotow-Anschlag in der Nacht auf Dienstag. Sie stehen aufgestapelt unter dem Fenster des türkischen Restaurants am Weidendamm in Hannover-Nordstadt. Gegen dieses Fenster warfen der oder die Täter Dienstagnacht gegen 1.20 Uhr einen Brandsatz. In dem Rundkomplex befindet sich auch die Moschee der islamischen Gemeinde Millî Görüş. Oberhalb des Restaurantfensters sind die Gebetsräume, verborgen hinter einer gelben Backsteinmauer. „Wir haben Angst und fühlen uns bedroht“, sagt Ibrahim Kidik, Vorstand der Gemeinde.