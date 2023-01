Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung in Hannover-Bemerode. Am Kronsberg haben Unbekannte die Reifen dreier Autos angesteckt, doch die Flammen griffen zum Glück nicht auf die kompletten Fahrzeuge über. Es werden Zeugen gesucht.

Brandstifter zünden in Hannover drei Autos an: Polizei sucht Zeugen

Hannover. Unbekannte haben am Kronsberg in Hannover-Bemerode offenbar versucht, drei Autos anzuzünden. Die Polizei entdeckte am Dienstagabend jeweils bereits in Flammen stehende Reifen, auf die kompletten Fahrzeuge griffen sie aber nicht über. Die Beamten ermitteln wegen vorsätzlicher Brandstiftung und bitten um Zeugenhinweise.

Anwohnende hatten den ersten Brand gegen 22 Uhr am Krügerskamp gemeldet. Betroffen waren dort ein Honda Jazz und Dacia Sandero. Die Feuer gingen von selbst aus. In der Nähe hatte zudem ein Honda Accord ebenfalls Brandspuren. „Bei den Feuern sind keine Personen verletzt worden“, sagt Polizeisprecherin Janique Bohrmann. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

Autos angezündet: Beobachtungen bitte melden

Angaben zu mutmaßlichen Tätern gibt es nicht. Deshalb bittet die Polizei um Hinweise, falls Anwohnende im Vorfeld verdächtige Personen in der Nähe der Fahrzeuge bemerkt haben. Zeugen können sich unter der Rufnummer (0511) 109 55 55 bei der Kriminalpolizei melden.