Die Polizei sucht Brandstifter, die am Dienstag und Mittwoch jeweils einen Motorroller angezündet haben sollen. Der Tatort war stets dieselbe Straße in Hannover-Mittelfeld. Anwohner bemerkten die Flammen und wählten den Notruf.

Die Polizei ermittelt in diesem aktuellen Fall.

Brandstifter zünden zwei Motorroller in Hannover-Mittelfeld an

Hannover. Die Polizei Hannover ermittelt wegen zweifacher Brandstiftung im Stadtteil Mittelfeld. Am Dienstag- und Mittwochabend ging je ein Motoroller in Flammen auf, beide Male bemerkten Anwohner das Feuer. Da der Zentrale Kriminaldienst (ZKD) bislang keine Hinweise auf die möglichen Täter hat, hoffen die Ermittler nun auf Zeugen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das erste Feuer brach am Dienstag gegen 19.30 Uhr an der Straße Görlitzer Hof aus. Dabei wurde ein Peugeot-Roller zerstört. Am darauffolgenden Tag brannte gegen 20.30 Uhr ein Modell von Piaggio. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 500 Euro.

Polizei fragt: Wer hat Verdächtige gesehen?

Der ZKD ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung und sucht Zeugen. Möglicherweise haben Passanten oder Anwohnende im Vorfeld der Brände verdächtige Personen in der Nähe der Roller bemerkt. Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer (0511) 109 55 55 entgegen.