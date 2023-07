﻿Braucht Hannover Superblocks? Das sagen HAZ-Leserinnen und -Leser zu den Plänen

Leserin Toni Hoffmann: „Kritikpunkte sind konstruiert“

Ich gebe Herrn von Meding darin recht, dass auch über mögliche Nachteile einer Umgestaltung des öffentlichen Raumes durch Superblocks gesprochen werden muss. Nur sind die von ihm genannten Kritikpunkte aus meiner Sicht konstruiert. Von Meding sagt sinngemäß: Superblocks würden mit schönen Sommerbildchen über ihre Trostlosigkeit im Winter hinwegtäuschen. Dem möchte ich zweierlei entgegenhalten: Zum einen sind versiegelte Wohnblöcke mit Fahrspuren und Parkstreifen zu beiden Seiten, an denen sich zulasten viel zu schmaler Gehwege lückenlos Pkw aneinanderreihen, sehr viel trostloser. Und zwar nicht nur im Winter, sondern zu jeder Jahreszeit und rund um die Uhr.

Zum anderen hat Hannover bereits einen Prototypen für einen Superblock: den Constructa-Park in der Südstadt. Innerhalb des Blocks befinden sich Wiesen, Gehwege, Bäume, Parkbänke und ein Spielplatz. Im Sommer Schatten, im Herbst und Winter Regenschutz. Der Verkehr führt um den Block herum, nicht durch ihn hindurch. Dieses kleine Idyll ist auch in der kalten Jahreszeit eine Oase. Ich lade Herrn von Meding herzlich ein, sich davon ein Bild zu machen und bei der Gelegenheit mal mit den Anwohnern darüber zu sprechen, ob ihnen Durchfahrtsstraßen, Parkspuren, Autolärm und Beton lieber wären. Von Meding sagt außerdem: „Noch sind viele Menschen aufs Auto angewiesen.“ Für diese Menschen müssten Lösungen gefunden werden, solange ÖPNV und Co. keine Alternative seien. Das ist eine Schimäre. Als hätten die Menschen in der Südstadt, in der Nordstadt, in Mitte und Vahrenwald-List mit ÖPNV, Radwegen und Carsharing keine Alternativen zum eigenen Auto. Die Zahl derer, die ein privates Fahrzeug nicht nur besitzen, sondern tatsächlich „darauf angewiesen“ sind, dürfte sich im Dezimalbereich befinden. Und gerade diese Menschen würden davon profitieren, wenn der öffentliche Raum weniger von Pkw, oftmals Zweit- oder Drittwagen, überfrachtet wäre.

Wir haben uns – und das ist zweifelsfrei auch eine Sozialisierungsfrage – an ein Stadtbild gewöhnt, in dem Autos allgegenwärtig sind. Dass dieser Status quo in Frage gestellt wird, ist überfällig. Vielleicht möge der eine oder andere HAZ-Redakteur diese Entwicklung dafür nutzen, die Narrative zu hinterfragen, mit denen diese Allgegenwärtigkeit von Autos legitimiert wird. Und vielleicht auch mal die Gründe für den eigenen Autobesitz zu hinterfragen. Toni Hoffmann, Hannover

Lebenswert: Der Superblock im Stadtteil Sant Antoni in Barcelona. © Quelle: Ajuntament de Barcelona/Oscar Giralt





Leser Matthias Grauer: „Wovor hat die SPD Angst?“

Ich war in zwei der Superblocks in Barcelona. Es war wunderbar. Ruhig, grün, entspannt. Jung und Alt hielten sich dort bei angenehmem Klima bis spät in die Nacht auf.

Abgerundet wurde die hohe Aufenthaltsqualität durch dezent patrouillierende und vor allem auch kontrollierende private Wachdienste. In Hannover gibt es weder das eine noch das andere. Daher halte ich mich auch nicht mehr in der City auf, egal ob früh oder spät. Denn durch Beton versiegelte Flächen, die vollgestopft sind mit Autos und umgeben von suspekten Personen, die gefühlt machen können, was sie wollen, sind für mich ganz sicher keine Aufenthaltsqualität.

Was also ist das Problem von Herrn Kelich? Wovor hat die SPD Angst? Mit dieser Antihaltung , bei der das Auto über alles gestellt wird, wird noch die letzte Tür in Richtung Aufenthaltsqualität für unsere City zugeschlagen . Ok, wenn dies so gewollt ist, bitte sehr. Dann möchte ich aber auch kein Jammern mehr hören, wenn weitere Geschäfte schließen und der Onlinehandel immer stärker wird . Aber dafür kann man dann mit dem Auto durch die verwaiste Innenstadt fahren. Bravo. Matthias Grauer, Hannover

Leser Hans-Ulrich Wipf: „Bezug auf Barcelona ist völlig unsinnig“

Hannover ist nicht Barcelona. Der Maschsee ist auch nicht das Mittelmeer. In spanischen Städten spielt sich das Leben zu großen Teilen im öffentlichen Raum ab. Man trifft sich generationenübergreifend zu einem Kaffee oder Aperitivo, die selbst in den spanischen Metropolen zu mäßigen Preisen angeboten werden. Kaffee, Wein oder „una cerveza“ kosten um die 3 Euro. Das hängt nicht nur mit den klimatischen Verhältnissen zusammen, sondern ist auch Folge einer völlig anderen Mentalität. Außerdem sind fast alle Gebäude, die seit den Siebzigerjahren gebaut worden sind, mit einem Parkhaus für die Mieter und Eigentümer ausgestattet. Also ist der Wegfall von Parkplätzen dort weniger ein Problem als beispielsweise in Hannover. Deswegen ist der euphemistische Bezug auf eine Stadt wie Barcelona völlig unsinnig.

Gerade diese Metropole hat mit ganz andere Problemen zu kämpfen, nämlich mit den Folgen des Massentourismus. In Hannover geht es offenbar um das Projekt, den Anwohnern die Nutzung des eigenen Pkw zu erschweren. Hans-Ulrich Wipf, Isernhagen

Leser Jürgen Junghänel: Warum gibt man erneut Geld aus?

Hannover hat zu viel Geld. Um Superblocks zu finden, werden Büros beauftragt. Dabei sind diese schon mit dem „Integrierten Konzept zur Entwicklung einer zukunftsfähigen, resilienten Innenstadt“ und in der Schrift „Mitte Neu Denken – Das Innenstadtkonzept 2035“ gefunden und – gegen die Stimmen der Opposition – beschlossen. Warum gibt man erneut Geld aus? Jürgen Junghänel, Hannover

