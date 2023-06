﻿Fast-Food-Kette und Schuhgeschäft: Das ist aus der Brauerei Wülfel in Hannover geworden

Wülfel. Seit 30 Jahren gibt es die Brauerei Wülfel nicht mehr, stattdessen befinden sich nun auf dem ehemaligen Betriebsgelände unter anderem ein Schuhgeschäft sowie eine Fast-Food-Kette. Doch ein Verwaltungsgebäude sowie das Tor mitsamt Mauer an der Hildesheimer Straße 420 erinnern noch heute an die Brauerei.

Die Bauten sind nach den Denkmalschützern mit ihrer geschichtlichen, künstlerischen und „städtebaulichen Bedeutung von prägendem Einfluss auf das Straßenbild“.

Wülfeler Brauerei stammt aus 1800 – die Denkmale des Betriebs aus 1926

Bereits im Jahr 1800 wurde nach dem Stadtlexikon Hannover dem Rittergutsbesitzer A. Fontaine ein landesherrliches Braurecht verliehen. Dieser baute seine Brauerei 1868 zu einem Erwerbsunternehmen aus, ehe diese 1906 von einer Wirtevereinigung übernommen wurde. So erfolgte 1926 ein größerer Umbau, in dem die Architekten Karl Börgemann und Karl Fuhrmann auch die heutigen Denkmale schuf.

Sowohl Tor als auch Verwaltungsgebäude sind in einem in Hannover selten verwendeten Tuffstein mit neoklassizistischen Gestaltungselementen errichtet. Das mittig gelegene Tor erinnert nach der Denkmaltopografie an ein Burgtor, an dem eine Mauer anschließt. Bei dem noch erhaltenen Verwaltungsgebäude im Süden handelt es sich um einen zweigeschossigen, „markanten Eckbau des Brauereigeländes“, so die Denkmalschützer.

Doch warum sind heute nur noch zwei Teile der 1976 noch größten Genossenschaftsbrauerei Europas erhalten? Im Jahr 1978 gab es eine Umwandlung zur „Brauhaus Wülfel AG“, jedoch geriet das Unternehmen drei Jahre später infolge sinkender Umsätze in Schwierigkeiten. Daher erfolgte 1994 die Schließung der Wülfeler Brauerei und ein Verkauf des einstigen Geländes – mitsamt Abriss der meisten Gebäude.

