﻿Lange war er Hannovers oberster Katholik: Martin Tenge wird Propst in Braunschweig

Die katholische Kirche in Braunschweig bekommt ein neues Gesicht: Martin Tenge wird dort als Propst Reinhard Heine ablösen, der in Ruhestand geht. Tenge hatte seine Kirche unter anderem in Hannover über viele Jahre geprägt.

Braunschweig. Über viele Jahre stand er an der Spitze der katholischen Kirche in Hannover – jetzt wird Martin Tenge Propst in Braunschweig. Wie das Bistum Hildesheim bekannt gab, tritt der 61-Jährige dort am 1. Dezember die Nachfolge von Domkapitular Reinhard Heine an, der in den Ruhestand geht.

Stabübergabe: Christian Wirz (r.) trat 2019 in Hannover die Nachfolge von Martin Tenge an. © Quelle: Benne

Martin Tenge hatte als Propst von 2008 an die katholische Kirche in Hannover geleitet und sich hier mit seiner unaufgeregten, bescheidenen Art viele Sympathien auch im interreligiösen Dialog und in der Ökumene erworben. Dann hatte Bischof Heiner Wilmer ihn 2019 als Personalchef in die Bistumszentrale nach Hildesheim gerufen – ein Verwaltungsjob, mit dem Tenge selbst offenbar nicht glücklich war.

Heine geht in Ruhestand

„Ich habe den Bischof im vergangenen Jahr gebeten, mir perspektivisch eine neue Aufgabe im Bistum zu übertragen, da ich feststellen musste, dass ich in der Summe diese aktuelle Aufgabe nicht mit der für mich notwendigen Stimmigkeit ausfüllen kann“, sagt er jetzt. Er freue sich sehr, in Braunschweig als Seelsorger arbeiten zu können.

Reinhard Heine wird mit 68 Jahren Ende August nach 21 Jahren als Braunschweiger Propst in den Ruhestand gehen. In Hannover hatte Christian Wirz die Nachfolge von Tenge angetreten, der das Amt mittlerweile aber niedergelegt hat, um künftig stärker als Seelsorger zu arbeiten. Der Posten ist derzeit vakant, einen Termin für eine Wiederbesetzung gibt es noch nicht.