Gelungener Aprilscherz? Braunschweig und Hannover werden Partnerstädte

Mit einem Video in sozialen Netzwerken haben Braunschweig und Hannover am 1. April den Beginn ihrer neuen Städtepartnerstadt verkündet. „Es wachse zusammen, was zusammen gehöre,“ heißt es da. Und Hannovers Oberbürgermeister verkündet: „Ein historischer Moment!“

Hannover. Dieser Aprilscherz hat einen Nerv getroffen: Mit einem Video über eine Städtepartnerschaft zwischen Hannover und Braunschweig haben die beiden Städte am 1. April für viele Lacher gesorgt.

Das Video erschien um 10 Uhr am 1. April auf den Social-Media-Kanälen der beiden niedersächsischen Städte mit den Worten: „+++News+++ Es wächst zusammen, was zusammengehört und örtlich nur durch den Landkreis Peine getrennt wird: Hannover und Braunschweig werden Partnerstädte.“

In dem Video werden die Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) und Thorsten Kornblum (SPD) in trauter Eintracht gezeigt. Dazu läuft Akkordeon-Musik, die an einen französischen Liebesfilm erinnert. In einer Sequenz wird eine kleine Nana-Skulptur neben einem Braunschweiger Löwen platziert.

„Ein historischer Moment“ für Braunschweig und Hannover

Onay spricht von einem „historischen Moment“ und ruft zum Besuch der neuen Partnerstadt auf. „Lernen Sie Land und Leute, lernen Sie die Sprache, die kulturellen Eigenheiten einmal kennen.“ „Etwas, das wir nie geglaubt hätten, dass es klappt in den vielen Jahrhunderten unüberbrückbarer Hindernisse, ist gelungen“, erklärt Braunschweigs Stadtoberhaupt. Schüler*innenaustausche sollen dazu beitragen, die kulturellen Hürden zu überwinden.

Viel positive Resonanz in sozialen Netzwerken

Innerhalb von zwei Stunden sammelte das Video allein bei Instagram Hunderte Gefällt-mir-Angaben ein. Und auch in den Kommentaren gab es viel positive Resonanz für den originellen Aprilscherz.