﻿Hannover-List: Abgebranntes Auto in Herford gestohlen

Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung: In der Nacht auf den 26. November stand an der Straße Im Kreuzkampe ein Ford in Flammen. Wie die Polizei nun mitteilt, wurde das Auto in Herford gestohlen.

Hannover. In der Nacht auf den 26. November brannte in Hannover-List ein geparkter Ford komplett aus. Zwei Autos, die in unmittelbar in der Nähe geparkt waren, sowie Fensterscheiben eines Wohnhauses wurden beschädigt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden mittlerweile auf etwa 40.000 Euro.

Wie die Behörde nun mitteilt, wurde der Ford S-MAX bereits vor einem Monat in Herford als gestohlen gemeldet, bevor er an der Straße Im Kreuzkampe offenbar mutwillig in Brand gesteckt wurde. Ein 38-jähriger Anwohner hatte das Feuer an jenem Sonnabendmorgen gegen 4.20 Uhr gemeldet. Die Feuerwehr konnte den Brand zwar schnell löschen, einen Totalschaden am Ford allerdings nicht mehr verhindern. Das Auto wurde von den Ermittlern sichergestellt.

Wie lange stand das Auto schon an der Straße?

Die Polizei ermittelt nun wegen vorsätzlicher Brandstiftung und sucht nach Zeugen. „Besonders interessant für die Ermittlungen sind folgende Informationen: Wann wurde das Fahrzeug in der Straße abgestellt? Wurden nach dem Abstellen Personen am Pkw gesehen? Hat jemand die Brandstiftung beobachtet?“, fragt Dennis Schmitt von der Polizei Hannover. Der Kriminaldauerdienst Hannover nimmt unter Telefon (0511)1095555 Hinweise entgegen.