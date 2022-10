﻿Brennende Autos nach Indians-Spiel in Hannover: Staatsanwaltschaft stellt Ermittlungen ein

Der Brandstifter, der im April sieben Fahrzeuge in Hannover-Kleefeld angezündet hat, kommt sehr wahrscheinlich unerkannt davon. Wie die Staatsanwaltschaft auf Anfrage mitteilt, sind die Untersuchungen eingestellt worden. In den Fokus gerieten damals Fans der Hannover Indians.

Hannover. Polizei und Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen zu den in Kleefeld ausgebrannten Autos eingestellt. Das teilen die Strafverfolger jetzt auf Anfrage mit. Sieben Fahrzeuge und zwei Container waren im April nachts an der Fichtestraße in Flammen aufgegangen, die Beamtinnen und Beamten vermuteten damals Fans des Eishockeyclubs Hannover Indians hinter der Tat. Der Grund: Nur wenige Stunden zuvor verlor das Indians-Team die Partie am nahegelegenen Pferdeturm gegen den ECDC Memmingen – einer der Wagen gehörte einem Anhänger der Gästemannschaft.

„Es konnte kein hinlänglicher Tatverdacht festgestellt werden“, sagt nun Can Türkay, Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover. Zwar seien im Zuge der Untersuchungen drei potenzielle Personen ins Fadenkreuz der Ermittler gerückt, doch auch daraus resultierte kein konkretes Ergebnis. „Die Polizei wurde im Rahmen der Funkzellenauswertung auf die Verdächtigen aufmerksam“, sagt Türkay. Heißt: Das einzige Indiz bestand offenbar darin, dass diese Personen zur Tatzeit mit ihren Handys in Tatortnähe mit dem dortigen Telefonmast verbunden waren.