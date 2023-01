Erst fing es am Heck an, dann breitete sich das Feuer über den gesamten Hybridbus der Üstra aus. Ein Video zeigt, wie sich die Flammen am Montagnachmittag in Hannover-Wülfel durch das Fahrzeug fraßen – und wie machtlos die Rettungskräfte waren.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket