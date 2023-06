Ein brennendes Auto hat am Montagmittag den Verkehr auf der A7 bei Hannover lahmgelegt. Es gab einen Riesenstau.

Hannover. Einsatz für die Feuerwehr am Montagmittag auf der A7 bei Hannover: Zwischen Anderten und Laatzen ist ein Auto in Brand geraten. Der Fahrer konnte mit seinem Wagen noch auf den Standstreifen rollen und sich in Sicherheit bringen.