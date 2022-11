﻿Knapp und teuer: Hier gibt es in Hannover noch Brennholz

Hannover. Die Energiekrise und die Folgen: In den letzten Monaten gab es einen Ansturm auf Holzhändler in Hannover. Viele Lager sind leergeräumt, die Wartezeiten entsprechend lang.

„Der Ansturm der Kunden ist sehr groß“, sagt Brennholz-Händler Michael Lühmann aus Springe. „Aktuell habe ich sämtliche Werbung eingestellt und berichte auf meiner Homepage über die aktuelle Lage.“ Für das Jahr 2022 ist Lühmann ausverkauft. Wer jetzt noch bestellt, erhält seine Lieferung frühestens im März 2023.

„Dass wir in der Region Hannover einen Engpass beim Brennholz bekommen würden, habe ich schon vor langer Zeit befürchtet“, sagt Brennholz-Händler Heiner Kahle aus Neustadt am Rübenberge. Er hat noch Reserven auf Lager. „Und es kommt immer wieder frisches Holz in die Trocknung“, so Kahle. Wer jetzt bei ihm Holz reserviert, kann es innerhalb von 36 Stunden abholen, die Lieferung dauert vier bis sieben Tage.

Nur noch Fichtenholz verfügbar

Holz-Händler René Friedrich aus Hannover warnt auf seiner Homepage: "Aufgrund der extremen Nachfrage nach Holzbrennstoffen warten aktuelle mehrere tausend Vorbestellungen auf Anlieferung. Neubestellungen haben lange Wartezeiten." Bei ihm gibt es aktuell Fichtenholz, kammergetrocknet und zum sofortigen Verheizen (115 Euro pro Schüttraummeter).

Schwierig ist die Liefersituation auch bei Leine-Brennholz in Laatzen. „Für das Jahr 2022 haben wir kein trockenes Brennholz mehr verfügbar. Wir nehmen derzeit Bestellungen für das kommende Jahr auf“, sagt Aaron Lashley. Die Wartezeit beträgt momentan vier bis fünf Monate, der Preis liegt derzeit bei 120 Euro pro Schüttraummeter.

Von Christof Perrevoort