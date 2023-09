Briefmarkensammler reiben sich die Hände: Das sogenannte Hannover-Quintett wird am 23. September versteigert. Bestimmte Details machen den Brief von 1850 zu einem „Spitzenstück der Altdeutschland-Philatelie“ – mit einem Startgebot von mindestens 60.000 Euro.

Wiesbaden. Eine sonderlich weite Reise hat dieser Brief nicht hinter sich gebracht, sein Wert ist jedoch vergleichsweise beträchtlich. Mindestens 60.000 Euro muss bei einer Auktion am Sonnabend, 23. September, in Wiesbaden auf den Tisch legen, wer in seinen Besitz gelangen will. Das ist das Startgebot für das sogenannte Hannover-Quintett.