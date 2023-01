﻿Briefwahl: Durch Fehler gehen häufiger Stimmen verloren

Der Politologe Dominic Nyhuis von der Leibniz-Uni untersucht, warum es bei der Briefwahl häufiger zu ungültigen Stimmen kommt. Er fordert eine Vereinfachung der Unterlagen, damit Menschen mit geringerer Bildung oder schlechteren Deutschkenntnissen nicht benachteiligt werden.

Hannover. Wenn Bürgerinnen und Bürger per Brief wählen, gehen sie ein deutlich höheres Risiko ein, dass ihre Stimme am Ende nicht zählt. Das hat der Politologe Dominic Nyhuis von der Leibniz-Universität Hannover in mehreren Untersuchungen festgestellt. Angesichts der starken Zunahme der Briefwahl in Deutschland gewinnt das Problem an zusätzlicher Brisanz.