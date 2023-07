﻿Brotzeit-Projekt an Grundschule: Verein von Uschi Glas sucht Helfer in Hannover

Misburg. Gegen den Hunger und für den Lernerfolg: Der generationsübergreifende Verein Brotzeit – gegründet von der Schauspielerin Uschi Glas – versorgt Schülerinnen und Schüler in ganz Deutschland mit einem reichhaltigen Frühstück. Nun soll er auch in Misburg in der Pestalozzi-Grundschule aktiv werden. Dafür werden engagierte Seniorinnen und Senioren im Alter ab 55 Jahren gesucht, die helfen möchten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Jedes fünfte Kind in Deutschland kommt aus den unterschiedlichsten Gründen hungrig zur Schule“, erklärt Brotzeit-Projektleiterin Stefanie Tillmann. Um gegen dieses gesellschaftliche Problem vorzugehen, will der Verein in der Pestalozzi-Grundschule zusammen mit Helferinnen und Helfern jeden Morgen ein reichhaltiges und kostenloses Frühstücksbuffet für alle Schülerinnen und Schüler anbieten. Die Kinder können unter anderem zwischen mehreren Brotsorten, Aufschnitt, Marmelade, Obst und Säften wählen – die Lebensmittel werden von der Supermarkt-Marke Lidl gespendet.

Jedes fünfte Kind ohne Frühstück

Zu dem Projekt sind alle Kinder eingeladen: Eine vorherige Anmeldung zu dem Frühstück ist nicht nötig. Das Angebot ist kostenlos und somit besonders für finanziell benachteiligte Kinder ein großer Gewinn. Ein voller Magen ist nicht nur für die allgemeine Gesundheit wichtig, sondern stärke auch die Konzentrationsfähigkeit und damit den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler. Es wird zusammen mit der ganzen Schulfamilie gefrühstückt, gesprochen wird dabei vorrangig auf Deutsch – das gebe zusätzlich einen Integrationscharakter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Helferinnen und Helfer gesucht

Um das kostenlose Buffet in der Pestalozzi-Grundschule zu ermöglichen, werden jetzt helfende Hände gesucht. Diese werden dann nicht nur beim Zubereiten und Austeilen des Frühstücks helfen, sondern achten auch auf einen respektvollen Umgang miteinander und agieren als vertrauensvolle Ansprechpartnerinnen und -partner. Seniorinnen und Senioren, die an Schultagen zwischen 6:30 Uhr und 9 Uhr Zeit und Lust haben, können sich bei Stefanie Tillmann unter Telefon (0152) 54845825 melden oder unter tillmann@brotzeit.schule per E-Mail. Für dieses Ehrenamt zahlt Brotzeit eine Aufwandsentschädigung n Höhe einer Übungsleiterpauschale.

Der Verein Brotzeit wurde 2009 gegründet und ist in 338 Grund- und Förderschulen in Deutschland aktiv. Über 14 Millionen Frühstücke wurden seitdem an Kinder ausgegeben. Mehr Informationen unter www.brotzeitfuerkinder.de.

HAZ