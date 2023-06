Zwei Männer, zwei Frauen – ein gendergerechtes Quartett: Hannovers Bruchmeister verpflichtet

Hannover. Im vergangenen Jahr war die Verpflichtung eines weiblichen Bruchmeisters noch von großem öffentlichen Interesse. In diesem Jahr hat sie wieder unaufgeregtes Normalmaß erreicht. Und das, obwohl die hannoverschen Schützen mit Samantha Stanton (22, VfL Grasdorf, 1. Zug) und Jennifer Seegers (34, SG Letter, 3. Zug) jetzt zwei Frauen in das Ehrenamt berufen haben. Dazu kommt mit Al Hasan (23, SG Linden, 2. Zug) ein Bruchmeister mit Migrationshintergrund – eine Premiere in der über 700-jährigen Geschichte der hannoverschen Bruchmeister. Zum Quartett gehört auch Eike Christian Bader (25) von der SG Wilhelm Tell, er ist zuständig für den vierten Zug.

Viele Hundert Schaulustige, die meisten von ihnen Mitglieder in Schützenvereinen aus der Stadt und aus dem Umland, waren am frühen Freitagabend in der großen Halle des Neuen Rathauses dabei, als Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) um exakt 18.46 Uhr das Quartett für das Ehrenamt verpflichtete, das es in den kommenden zehn Tagen auf und neben dem Festplatz ausübt. „Die vier Bruchmeister und Bruchmeisterinnen geben in diesem Jahr ein besonders schönes Bild ab. Zeigen sie doch, dass sie den eingeschlagenen Weg mit der Öffnung des Amtes für alle Geschlechter weitergehen“, sagte Belit Onay bei der Verpflichtung. 

