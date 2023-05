﻿Kommentar zur Brückensanierung: Das Nadelöhr von Misburg

Die Bauarbeiten an der Brücke über die Güterbahnstecke zwischen Misburg und Anderten zeigen eine empfindliche Schwachstelle im hannoverschen Verkehrsnetz auf. Eine Umleitungsstrecke zwischen den beiden Stadtteilen ist schlicht nicht möglich. Mit diesem Zustand sollte sich die Stadt nicht zufriedengeben, findet Rüdiger Meise.

Manchmal hilft ja ein Blick auf die Karte. Wer die Bedeutung der Brücke Anderter Straße über die Güterbahngleise verstehen will, der suche mal nach einer Alternativstrecke, um von Misburg nach Anderten zu kommen. Egal, wie herum man die Karte (oder den Bildschirm) auch wendet – es gibt keine. Autofahrer, die die Brücke Richtung Westen umfahren wollen, landen irgendwann auf der Karl-Wiechert-Allee und auf der Tiergartenstraße. In Richtung Osten ist die nächste Straße, die die Bahnstrecke überquert, die Autobahn 7. Wer also von Misburg-Süd zum nahen Gasthaus Alter Bahnhof fahren möchte, der muss entweder über die Brücke – oder er muss mindestens eine Dreiviertelstunde investieren und genug Sprit im Tank haben.