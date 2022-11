Bei einem Raubüberfall in Hannover-Misburg wurde ein 50-Jähriger am späten Montagabend verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Die Polizei hofft jetzt auf Zeugen der Buslinie 124.

Zeugen gesucht: Wer kann Hinweise zu einem Raubüberfall in Hannover-Misburg am späten Montagabend geben?

Brutaler Raubüberfall in Hannover-Misburg am Montagabend

Hannover. Die Polizei sucht vier Räuber, die einen Mann (50) in Hannover-Misburg zusammengeschlagen und ausgeraubt haben. Am Montag um 23.05 Uhr haben die Täter den 50-Jährigen in der Louise-Schröder-Straße angegriffen, zu Boden geprügelt und ihm Uhr und Geldbörse geraubt. Bei der Attacke wurde das Opfer leicht verletzt; und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Alle vier Täter waren männlich, etwa 20 bis 25 Jahre alt und zwischen 1,60 und 1,80 Meter groß. Drei von ihnen waren dunkel gekleidet. Der vierte Täter trug eine weiße Jacke mit schwarzen Streifen.

Opfer erkannte einen der späteren Täter wieder

Ungewöhnlich an dem Fall: Das Opfer hatte schon vor dem Verbrechen eine Ahnung, dass ihm die Männer an den Kragen wollten. Der 50-Jährige war auf einem Weihnachtsmarkt in Hannovers City. Bevor er in die Stadtbahn Linie 4 und anschließend in den Bus (Linie 124) stieg, stärkte er sich noch in einem Döner-Imbiss am Steintor. „An der Hannoverschen Straße verließ der Mann gegen 22.54 Uhr den Bus und wurde von vier männlichen Personen verfolgt“, teilte ein Polizeisprecher am Dienstag mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Einen der Verfolger erkannte der 50-Jährige aus dem Dönerladen wieder. „Daraufhin versuchte er wegzulaufen, wurde aber von den Tätern eingeholt, welche sofort auf ihn einschlugen,“ erklärte der Polizeisprecher.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen schweren Raubes eingeleitet. Zeugen, die beispielsweise den Bus der Linie 124 an der Hannoverschen Straße verlassen haben, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Misburg unter der Telefonnummer (0511) 109 35 15 zu melden.

Von Thomas Nagel