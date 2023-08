Besonderes engagiert: Zwei Buchhandlungen aus Hannover erhalten Auszeichnung

Hannover. Damit Kinder Lust am Lesen entwickeln, lassen sich die beiden Buchhandlungen Leuenhagen & Paris und Sternschnuppe viel einfallen: Vorlesestunden in Kitas, Besuche im Buchladen, Buchgeschenke für Erstklässler. Beide Geschäfte haben jetzt erneut eine Auszeichnung für ihr Engagement von Kulturminister Falko Mohrs (SPD) erhalten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Mit großem Engagement und innovativen Ideen unterstützen und begleiten die ausgezeichneten Buchhandlungen Kinder und Eltern beim Lesen. Sie tragen mit ihren Angeboten dazu bei, dass Kinder und Jugendliche Freude am Lesen entwickeln und beibehalten“, lobte Mohrs.

Vorgängerin Birgit Nerenberg hat vielfältige Leseförderaktionen entwickelt: Konrad Baumer, Inhaber der Buchhandlung Sternschnuppe in Groß-Buchholz, setzt die Tradition fort. © Quelle: Hans-Peter Wiechers/Archiv

Bereits zum achten Mal ausgezeichnet

Die beiden Buchhandlungen haben sozusagen ein Dauerabo auf den Titel: Sie bekommen das Siegel, das alle zwei Jahre neu vergeben wird, bereits zum achten Mal und damit von Anfang an regelmäßig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Landesverband Nord des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels und das Kulturministerium vergeben den Titel „Prädikatsbuchhandlung - Partner für Leseförderung“ seit 2009 an Buchhandlungen in Niedersachsen, die intensiv mit Schulen und Kindergärten zusammenarbeiten. Für Leuenhagen & Paris in der List sowie Sternschnuppe in Groß-Buchholz ist die Arbeit mit Kindern aber schon viel länger ein Anliegen.

HAZ