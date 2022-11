﻿„Ich kann vermitteln“: Bezirksbürgermeisterin Belgin Zaman ist das Mitgestalten wichtig

Hannover. Fragt man Belgin Zaman, wie das so ist, als Bezirksbürgermeisterin für Buchholz-Kleefeld unterwegs zu sein, gerät sie ins Schwärmen. „Spannend“ sei es, sagt sie, „herausfordernd“, „vielfältig“. Bei näherer Erklärung wird deutlich: Wer das Amt – übrigens ein Ehrenamt – übernimmt, muss damit rechnen, von Anfragen aus seinem Stadtteil, von Wünschen und Beschwerden, überrollt zu werden. Mal geht es um Mülleimer in der Eilenriede, die nicht geleert werden, mal um einen Hundeauslaufplatz, der zum Ärger eines Nachbarn nicht eingezäunt ist, mal bittet der Sportverein um Hilfe bei der schwierigen Hallensuche. Ganz abgesehen von Großprojekten, wie ein Brückenabriss oder ein Klinikneubau.

Zaman hat viele Skeptiker überzeugt

Seit einem Jahr ist SPD-Politikerin Zaman nun im Amt. Nach ihrer Wahl sparte die CDU nicht mit Kritik, denn erstmals rückte ein beratendes (und kein aktives) Mitglied des Bezirksrats an die Spitze. Doch die 53-jährige Juristin, die als Fünfjährige mit ihren Eltern aus der Türkei nach Hannover kam, hat mittlerweile viele Skeptiker überzeugt. Das Kümmern liegt ihr. Nur eine Sache macht ihr manchmal Probleme: Die Erwartungshaltung der Leute für schnelle Lösungen sei „seeeehr hoch“, sagt sie und schmunzelt. Bewusst dehnt sie das Wort. Man ahnt, warum.

Die Entscheidungsgewalt einer Bezirksbürgermeisterin ist laut Stellenausschreibung gering. „Ich kann nur vermitteln und Anliegen an die Verwaltung weiterreichen.“ Dass sie dabei am Ende oft dennoch erfolgreich ist, verdankt sie ihrem zweiten kommunalen Ehrenamt. Seit 2011 sitzt die Sozialdemokratin im Rat der Stadt, kennt mittlerweile die wichtigen Ansprechpartner in der Verwaltung und muss im Rathaus keine Umwege mehr gehen. Zaman kommuniziert gern und viel. Außerdem hat sie gelernt, sich zu gedulden und keine schnellen Lösungen zu erwarten. In der Sprache der Politik heißt das: „In Aushandlungsprozessen Kompromisse finden.“ Also Marathon statt schneller Spurt.

Gehört auch zu den Aufgaben einer Bezirksbürgermeisterin: Belgin Zaman (hintere Reihe Dritte von links) bei der Grundsteinlegung für den Kita-Neubau Nikodemus. © Quelle: Katrin Kutter

Um Kompromisse geht es auch beim Problem, überall präsent zu sein, wo etwas los ist. Der Stadtbezirk hat bereits heute mit seinen 45.000 Einwohnern die Größe einer Kleinstadt. Nach jüngsten Sparvorschlägen könnte er demnächst auch noch den ebenso großen Nachbarbezirk einschließen könnte. Zamans Vor-Vorgänger Henning Hofmann war stets vor Ort, wenn in Kleefeld ein Grundstein gelegt oder in Buchholz die neue Blumenwiese gefeiert wurde.

Zaman, im Hauptberuf Referatsleiterin im Sozialministerium und Mutter eines 15-jährigen Sohns, kann nicht bei jedem Termin präsent sein. Aber deshalb ganz auf das Amt verzichten? Nein. Dazu ist ihr das Kümmern zu wichtig, das Mitgestalten und die Dinge in die richtigen Bahnen lenken. Als junge Frau träumte sie davon, sich als Polizistin zu beweisen. Dann fehlte ihr aber gerade einmal ein Zentimeter, um die Mindestkörpergröße für die Aufnahme zu erfüllen. Die Politik schaut zum Glück nicht auf ein Zentimetermaß.

Und wovon träumt sie heute, wenn sie an „ihren“ Stadtbezirk denkt? Ein Markt am Sonnabend auf dem Kantplatz mit Caféstühlen unter Sonnenschirmen und dem Plausch mit den Nachbarn, sagt Zaman. „Und dass dieses tolle Miteinander in Kleefeld und Buchholz auch in Zeiten der Krise Bestand hat.“